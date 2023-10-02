Дешевле, чем дом престарелых: пенсионеры забронировали 51 круиз подряд (фото)

Пара планирует путешествовать в течение двух лет.

Австралийская пара пенсионеров провела почти 500 дней в кругосветном путешествии после заказа 51 круиза подряд.

Об этом сообщает A Current Affair.

Марти и Джесс Ансен отправились в свой первый круиз 16 июня в 2022 году, после долгих двух лет строгой изоляции из-за COVID-19 в Австралии.

Супруги оставались на борту судна более 450 дней — дольше, чем большинство команды, среди которых и капитаны — и планируют путешествовать в течение двух лет.

"В конце концов, я сказал своему туристическому агенту: "Послушайте, что бы ни случилось, просто забронируйте это", — сказал Марти.

Марти и Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Супруги утверждают, что дешевле совершить кругосветное путешествие в течение двух лет, чем платить за дом престарелых.

"Это наш образ жизни", – сказала Джесс. Пара наслаждалась круизами в течение десятилетий, прежде чем сделала это своей постоянной жизнью.

Марти и Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Среди преимуществ такого образа жизни то, что всегда есть чем заняться, от танцев до ужина, и убирать комнату не нужно.

"Пойти на ужин, пойти на шоу, пойти потанцевать?" – сказала Джесс. "В течение дня у вас есть все эти занятия".

Джесс особенно нравятся бальные танцы, а Марти любит заводить "друзей на всю жизнь".

"Теперь нам больше не нужно убирать или застилать постель. Мы так давно этого не делали, поэтому теперь нам приходится оставаться на борту, чтобы просто остаться в живых", – пошутил мужчина.

Каждый день они начинают играть в пинг-понг и выпивают несколько бутылок пива, чтобы посидеть на балконе и полюбоваться видами.

Марти и Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Команда радуется, когда видит эту пару каждый раз, когда они садятся на борт в очередной круиз. Даже те, кто только что отправился в путешествие, слышали об этих супругов, которые много путешествовали, и хотят поздороваться.

"Все знают их на корабле, они, в сущности, знаменитости на борту", — сказал менеджер корабля Рен ван Ройен.

Пенсионеры забронировали 51 круиз подряд / Фото: A Current Affair

Их статус знаменитостей продлится еще восемь месяцев, прежде чем пара высадится на берег.

Но это не будет концом их путешествий по миру. Они планируют сесть на борт еще большего корабля еще на год.

Что касается их родственников, то они видятся с ними, когда останавливаются в портах.

"Это отличная жизнь", — добавил Марти.

Марти и Джесс Ансен / Фото: A Current Affair

Напомним, в Ивано-Франковской области пара занялась сексом возле ресторана. Их "застукала" полиция.

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