"Дешевле, чем дом престарелых": пенсионеры заказали 51 круиз подряд

Супружеская пара забронировала 51 круиз подряд, поскольку они утверждают, что жизнь на море дешевле, чем дом престарелых.

Об этом пишет Mirror.

Марти и Джесс Ансены отправились в марафонское путешествие в июне прошлого года, когда они сели на борт Coral Princess. В течение следующих полутора лет они проводили свои дни "заводя друзей на всю жизнь", глядя на мир.

По словам менеджера Рена ван Ройена, Марти и Джесс из Австралии стали "знаменитостью на борту". Другие, присоединяющиеся к кораблю для более коротких круизов, требуют встречи с дуэтом, история которого вдохновляет людей в их родной стране за последние 455 дней.

Марти говорит, что им придется некоторое время остаться на борту какого-нибудь круизного лайнера, поскольку они настолько привыкли к жизни в море, что уже не знают, как застелить кровать или приготовить еду, пошутил он Актуальное дело.

Пенсионеры путешествовали по десятилетиям, но после пандемии Covid решили работать на полную ставку. Почувствовав, что пропустили несколько лет развлечений среди строгого австралийского карантина, они вынашивали план провести дни отпуска.

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В конце концов я сказал своему агенту: " Слушай, все, что придет, заказывай и вот почему круиз получился таким длинным ", — сказал Марти.

В стоимость билета включено все питание дуэта, и им удается пропустить ежедневные дела благодаря команде убирающего их номера бортового персонала.

Они говорят, что образ жизни обходится дешевле, чем поселение в дом престарелых. В начале этого года члены экипажа – которые, по словам Марти и Джесс, стали "как семья" сделали все возможное, чтобы помочь прабабушке отпраздновать ее день рождения.

У них еще есть восемь месяцев на борту Coral Princess, прежде чем они высадятся на несколько месяцев на сушу. Однако перерыв короткий, а затем Джесс и Марти планируют отправиться в годовой круиз.

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