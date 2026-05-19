Дешевле, чем в Украине: сколько пара потратила на роскошную свадьбу в Черногории

Свадьба в Черногории

Реклама

Украинка Елена поделилась деталями расходов на собственную свадьбу в Черногории. По словам девушки, четырехдневное празднование для 18 гостей стоило 30 300 евро без учета ежедневных закупок еды на виллу.

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Самой большой статьей расходов стала аренда виллы — 8 тысяч евро. В сумму входили туристический налог, доплата за проведение свадебного дня, а также проживание. Отдельно пара оплачивала завтраки для гостей — по 9 евро на человека ежедневно.

Реклама

Свадебный банкет обошелся в 4095 евро. Празднование организовали в формате меню, поэтому каждый гость заранее выбирал закуску, салат и основное блюдо. В стоимость также вошли закуски и напитки в велкам-зоне, отдельный безлимитный бар, питание персонала, а также уборка и мойка после мероприятия.

Для гостей также подготовили небольшие подарки — бутылочки с лимончелло в велкам-зоне. Это стоило еще 110 евро. Свадебный торт заказывали отдельно. Его стоимость составила 180 евро, из которых 50 евро — доставка.

На декор и оформление свадьбы пара потратила 4070 евро. В эту сумму входили брачная арка и зона возле нее, оформление велкам-зоны и главного стола, букет невесты, освещение, ткань в основной зоне, а также аренда мебели и посуды. Отдельно молодожены заказывали декоративные шарики для бассейна.

Значительную часть бюджета составили услуги команды, которая прилетела на свадьбу из Варшавы. Услуги видеографов вместе с транспортными расходами стоили 4000 евро. Фотограф обошелся в 1650 евро, а ведущий — в 1550 евро, включая проживание и дорогу. Диджей с собственной аппаратурой и освещением стоил 1250 евро.

Реклама

Организацией и координацией мероприятия занимался свадебный организатор. По словам Елены, его услуги стоили 10% от общей суммы свадьбы без учета аренды виллы или минимум 2000 евро.

Невеста отметила, что на собственном образе ей удалось сэкономить. Первое свадебное платье она приобрела со скидкой 30% во время Черной пятницы, поэтому весь ее образ стоил 1000 евро. Второе платье и часть одежды, по словам девушки, ей подарили бренды. Образ жениха обошелся в 200 евро.

Свадебные кольца ручной работы стоили 1300 евро. Также молодожены заказывали стилиста для невесты и мам — макияж и прически вместе с расходами на дорогу для команды обошлись в 420 евро.

Отдельно пара потратила 70 евро на башню с шампанским. Бокалы и игристое, по словам Елены, они привезли из Варшавы. Еще примерно 50 евро ушло на мелочи для церемонии — картриджи для Instax, книжечки для обетов и фотоальбомы.

Реклама

В итоге, если не учитывать закупку еды на виллу на все дни отдыха, общая стоимость свадьбы в Черногории составила 30 300 евро.

В комментариях под видео пользователи активно обсуждали бюджет празднования. Часть пользователей Сети отметила, что подобная свадьба в Украине могла бы стоить дороже.

«Ну, дешевле в разы чем в Украине», — отметила одна из комментаторок.

Напомним, ранее украинка сравнила цены на базовые продукты в супермаркетах Румынии и Украины. Оказалось, что часть овощей и молочных продуктов в стране ЕС дешевле, чем в украинских магазинах.

Реклама

Новости партнеров