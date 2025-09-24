Десятки безногих ящериц собрались возле ЧАЭС – ученые объяснили причину

Веретельница / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике с наступлением холодов наблюдают интересное природное явление. Здесь к зиме готовятся необычные жители зоны отчуждения — веретельницы, известные как безногие ящерицы. С наступлением осени эти пресмыкающиеся начинают собираться в большие группы и ищут укрытия, где смогут безопасно перезимовать, сообщили в пресс-службе заповедника.

Веретельница. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Специалисты объясняют, что в октябре, когда температура воздуха заметно снижается, а количество насекомых – основной пищи ящериц – уменьшается, веретельницы отправляются на зимовку. Для этого они выбирают уютные и защищенные места, позволяющие сохранять тепло даже в самые холодные месяцы. Чаще всего это просторы под корнями деревьев, глубокие щели в камнях или толстый слой опавших листьев.

Интересно, что эти ящерицы предпочитают коллективную зимовку: вместо того, чтобы пережидать холодное время в одиночку, они собираются группами, которые могут насчитывать несколько десятков особей. Такое поведение помогает лучше переносить низкие температуры и сохранять энергию.

Весной, как только температура воздуха снова поднимается и появляется кормовая база, веретельницы покидают свои тайники. Они играют важную роль в местной экосистеме, в частности, контролируют популяции вредителей и мелких насекомых. Именно благодаря таким видам в зоне отчуждения постепенно восстанавливается естественный баланс, ведь территория остается почти нетронутым человеком.

