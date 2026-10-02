Детей зарезали, мать нашли тяжелораненой: почему именно её приговорили к смертной казни

Приговоренная к смертной казни Дарли Рутье. Фото: Департамент уголовного правосудия штата Техас

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В США 56-летняя Дарли Рутье уже почти три десятилетия находится в камере смертников в Техасе после гибели двух её сыновей — шестилетнего Девона и пятилетнего Деймона. Мальчиков зарезали в семейном доме в 1996 году. Рутье признали виновной в убийстве Деймона и приговорили к смертной казни, однако она с самого начала настаивает, что на неё и детей напал неизвестный.

Об этом громком деле, вокруг которого до сих пор ведутся споры, сообщило издание A&E Crime + Investigation.

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Трагедия произошла ранним утром 6 июня 1996 года в Роулетте, пригороде Далласа. Когда правоохранители прибыли в дом семьи Рутье, шестилетний Девон уже был мёртв от ножевых ранений. Его пятилетний брат Деймон после ударов ножом в спину ещё дышал, но спасти мальчика не удалось.

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Ранена была и мать детей. У Дарли была травма руки и глубокий порез на шее. Ее муж Дарин в момент нападения находился наверху вместе с самым младшим сыном супругов — младенцем Дрейком.

Что Дарли Рутье рассказала о ночи убийства

По словам Рутье, в тот вечер она уснула на диване вместе с Девоном и Деймоном. Женщина утверждала, что проснулась от крика младшего сына и заметила в темноте мужчину.

Дарли якобы бросилась вслед за незнакомцем и в подсобном помещении подобрала нож, который тот уронил. Мужчина сбежал, после чего Рутье увидела раненых детей и поняла, что сама истекает кровью.

На её крики прибежал мужчина. Дарин пытался реанимировать Девона, а Дарли тем временем позвонила в службу 911.

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Во время разговора с диспетчером она сообщила, что её и детей только что ранили ножом. Рутье также сказала, что подобрала нож нападавшего, и упомянула о возможности найти на нём отпечатки пальцев. Впоследствии обвинение использовало эту часть звонка, посчитав ее поведение расчетливым.

Что нашли возле дома

После убийства следователи искали доказательства, которые могли бы подтвердить версию о постороннем нападавшем. Сетка на одном из окон гаража была разрезана. Еще одна важная находка ждала правоохранителей за пределами дома — в переулке лежал окровавленный носок.

В то же время у следствия возникли вопросы по поводу показаний Рутье. В частности, правоохранителей заинтересовало, почему предполагаемый злоумышленник не забрал драгоценности, которые остались в доме.

Возникли сомнения и относительно ранений самой женщины. Медицинские специалисты, лечившие её, полагали, что травмы руки и шеи могли быть нанесены ею самой.

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Бывший начальник полиции и доцент кафедры криминологии Техасского государственного университета Говард Уильямс пояснил каналу A&E Crime + Investigation, что при расследовании подобных преступлений правоохранительные органы часто в первую очередь обращают внимание на близких жертв. В то же время он подчеркнул, что это лишь статистическая вероятность, а не доказательство вины конкретного человека.

Через 12 дней после гибели мальчиков 26-летнюю Дарли Рутье арестовали по обвинению в убийстве, которое карается смертной казнью.

Что заявила сторона обвинения

Судебный процесс начался 6 января 1997 года. Прокуратура настаивала на том, что в дом не проник посторонний злоумышленник, а место преступления было инсценировано.

Одним из ключевых элементов версии обвинения стало финансовое положение семьи. У Дарли и Дарина была дорогая лодка и спортивный автомобиль, они ездили на отдых. Однако в начале 1996 года доходы Дарина от его бизнеса сократились, в то время как долги семьи выросли.

Прокуроры высказали предположение, что финансовые трудности могли стать мотивом преступления. Помощник окружного прокурора Далласа Грег Дэвис в ходе судебного разбирательства заявил, что содержание детей требовало денег и внимания.

Защита категорически опровергала эту версию и обвиняла прокуратуру в том, что она пытается сформировать негативное представление о Дарли вместо того, чтобы дать надлежащую оценку всем доказательствам.

Видео с могилы детей

Особое внимание в ходе процесса привлекла видеозапись, сделанная на кладбище в 1996 году. На ней Дарли смеялась и распыляла «Silly String» возле могил детей.

Эти кадры вызвали значительный общественный резонанс и были использованы в ходе судебного разбирательства. При этом защита заявляла, что видео демонстрировалось без полного контекста.

По словам Рутье, в тот день семья сначала провела траурную поминальную службу, а затем решила почтить память мальчиков. Девону в тот день должно было исполниться семь лет.

Адвокат Ричард Р. Смит впоследствии заявил, что, по его мнению, использование этих кадров вне контекста было недопустимым.

Почему защита до сих пор сомневается в приговоре

В феврале 1997 года присяжные признали Дарли Рутье виновной в убийстве Деймона и приговорили её к смертной казни. Она продолжала отрицать свою вину.

Одним из доказательств, на которое на протяжении многих лет обращает внимание защита, остается окровавленный носок, найденный в переулке за пределами дома. Защита отмечает, что раненая Рутье могла успеть вынести её из дома, оставить в переулке и вернуться обратно

Еще один аргумент защиты касается раны на шее Дарли. По словам её адвоката, порез находился очень близко к сонной артерии. В судебных документах отмечалось, что если бы рана была примерно на два миллиметра длиннее, Рутье могла бы умереть от кровопотери в течение нескольких минут.

Смит, познакомившийся с Рутье в 2002 году, убежден в её невиновности. По его словам, защита также добивается проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы отпечатка пальца, обнаруженного на журнальном столике.

Дарли поддерживают её мать Дарли Ки и бывший муж Дарин. Супруги развелись в 2011 году, однако Дарин также заявлял о невиновности бывшей жены.

Почти 30 лет в камере смертников

По состоянию на 2026 год Дарли Рутье 56 лет. Дата её казни не назначена, а судебная тяжба вокруг дополнительных экспертиз и изучения доказательств продолжается.

Женщину содержат в отделении имени Патрика Л. О’Дэниела, где находятся приговоренные к смертной казни женщины в Техасе.

По данным LegalClarity, приговоренные к смертной казни в этом штате проводят не менее 22 часов в сутки в одиночной камере. Площадь камер составляет около 60 квадратных футов — примерно 5,6 квадратного метра. Внутри есть металлическая кровать, туалет, раковина и небольшое окно.

Несколько дней в неделю заключённым разрешают выходить из камеры для отдыха, но даже тогда их держат отдельно от других осуждённых. Принимать душ разрешается два-три раза в неделю примерно по 15 минут.

Встречи также проходят без физического контакта — посетителя и заключённого разделяет стекло. Количество таких встреч зависит от уровня содержания: при наименее строгих ограничениях допускается одно двухчасовое свидание в неделю, при самых строгих — одно в месяц.

Почему это дело до сих пор вызывает споры

Приговор Рутье по-прежнему вызывает споры из-за доказательств, на которые ссылается её защита, а также из-за требований провести дополнительные экспертизы.

Профессор права Хьюстонского университета Дэвид Доу, основатель Техасской сети невиновности, обращает внимание на опасность когнитивных искажений в ходе расследований. По его словам, после определения основного подозреваемого следователи могут сосредоточиться на доказательствах, подтверждающих уже сформировавшуюся версию, и уделять меньше внимания фактам, которые ей противоречат.

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, с 1973 года в США более 200 человек, приговоренных к смертной казни, впоследствии были оправданы. Однако приговор в отношении Рутье остается в силе.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США приговорили к смертной казни Тейлор Рене Паркер за убийство беременной подруги Рейган Мишель Симмонс-Генкок. Женщина месяцами симулировала беременность, а затем убила подругу и лишила её нерождённого ребёнка.

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