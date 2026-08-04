Дети, которые рано начинают пользоваться соцсетями, отстают в обучении: что показало исследование

Дети (иллюстративное фото) / © Pexels

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Школьники, начавшие пользоваться социальными сетями еще в младших классах, в старшей школе имели более низкие результаты по математике и родному языку. Разница в оценках соответствовала примерно шести месяцам пропущенной учебы.

Об этом свидетельствует исследование итальянских ученых, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour.

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Специалисты проанализировали данные 5227 учащихся из 28 школ на севере Италии. К моменту исследования подростки учились в 10–11 классах.

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Участников разделили на две группы: зарегистрировавшихся в соцсетях с 14 лет, то есть примерно с девятого класса, и тех, кто начал пользоваться ими раньше. После этого исследователи сравнили их результаты стандартизированных тестов по итальянскому, математике и английскому.

Ученики, зарегистрировавшиеся в соцсетях еще в шестом классе, показали худшие результаты по итальянскому языку и математике, чем те, кто начал пользоваться платформами в девятом классе или позже.

Разница стала заметна уже в восьмом классе, а наиболее выраженной была в десятом. В математике отставание учащихся, приобщившихся к соцсетям в седьмом классе, также соответствовало примерно шести месяцам обучения.

В то же время, существенной разницы в результатах тестов по английскому языку ученые не обнаружили.

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Сильнейшая связь между ранним пользованием соцсетями и более низкими оценками наблюдалась среди учеников, которые проводили на платформах больше времени и не имели родительского контроля на своих устройствах.

Исследователи отмечают, что полученные результаты указывают на возможные негативные последствия раннего пользования социальными сетями не только для психического здоровья детей, но и для их успеваемости.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах семьи четырех умерших детей подали иск против технологических компаний Meta, TikTok, Snap и Google. Истцы утверждают, что платформы намеренно создавали механизмы, способные вызывать зависимость и отрицательно влиять на психическое состояние несовершеннолетних.

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