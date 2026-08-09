Дети рождались с голубой кожей: жуткая история одной семьи

Семья Фьюгейтов

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Американская семья Фьюгейтов, которая на протяжении десятилетий жила в изолированной общине Аппалачей и практиковала браки между родственниками, вошла в историю из-за необычной генетической особенности — у многих её представителей рождались дети с голубоватым оттенком кожи.

Об их истории рассказало издание Unilad.

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Речь идет о семье, которая жила недалеко от ручья Трабблсам-Крик в штате Кентукки. Примерно с 1820 года из-за удаленности общины и ограниченного круга знакомств члены семьи часто вступали в браки с двоюродными родственниками, из-за чего редкий генетический дефект распространился среди последующих поколений.

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Необычная история Мартина Фьюгейта

По данным Unilad, история «голубой» семьи началась с её прародителя Мартина Фьюгейта, который поселился в Аппалачах и женился на Элизабет Смарт. У супругов родилось семеро детей.

У Фьюгейта было редкое генетическое нарушение, из-за которого его кожа приобретала синеватый оттенок. Впоследствии эта особенность передавалась потомкам, поскольку была связана с рецессивным геном.

Как поясняет Unilad, именно изолированность общины и браки в рамках небольшого числа семей способствовали тому, что этот ген не исчез, а продолжал передаваться следующим поколениям.

«Если бы они не вступали в браки внутри собственной семьи, ген не передавался бы дальше так постоянно», — отмечает издание.

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Редкое заболевание изменило цвет кожи

Причиной необычного цвета кожи у представителей семьи Фьюгейт была метгемоглобинемия — редкое заболевание крови, влияющее на способность гемоглобина переносить кислород.

По данным Unilad, это состояние может вызвать цианоз — когда кожа, губы, ногтевые ложа и язык приобретают голубой, фиолетовый или серый оттенок.

В случае семьи Фьюгейт генетическая особенность проявилась у четырёх из семи детей Мартина и Элизабет. В результате последующих браков между родственниками число людей с таким проявлением в общине увеличивалось.

Самая известная представительница семьи

Одной из самых известных представительниц рода стала Луна Фьюгейт, родившаяся в результате брака между двоюродными родственниками. Её описывали как человека с очень выраженным синим оттенком кожи и «губами тёмными, словно синяк».

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В XIX веке Луна вышла замуж за Джона Стейси и родила 13 детей, продолжив передачу генетической особенности следующему поколению.

В общине возле Трабблсам-Крик было всего несколько основных фамилий — Фьюгейт, Смит, Комбс, Ричи и Стейси. Благодаря многолетним родственным связям эти семьи фактически были тесно переплетены между собой.

В одном из случаев сын Мартина Фьюгейта, Захария, женился на своей тёте, а другой член семьи — на двоюродной сестре.

Как вернуть естественный цвет кожи

В XX веке необычный случай заинтересовал доктора Мэдисона Кавейна из Университета Кентукки. В 1960-х годах он разыскал живых представителей семьи Фьюгейт и провёл анализы крови.

Исследования показали, что у них отсутствует важный фермент, необходимый для нормального функционирования крови. Учёный предположил, что помочь может метиленовый синий — вещество, используемое в медицине.

Как пишет Unilad, эксперимент оказался успешным: инъекция метиленового синего позволяла временно устранить голубоватый оттенок кожи, а регулярный прием препарата позволял поддерживать обычный цвет кожи.

Напомним, что орган, который на протяжении десятилетий считался практически ненужным во взрослом возрасте, может играть гораздо более важную роль для здоровья, чем предполагалось ранее.

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