Дети стали жертвами жестокого отбеливания кожи из-за стремления матери к идеалу красоты - ужасные подробности

Мать пытала детей / © bbc.com

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В Нигерии родители пытаются улучшить цвет кожи своих детей, но часто это приводит к опасным последствиям.

Об этом пишет BBC News Украина.

32-летняя Фатима, мать с севера Нигерии, очень сожалеет об использовании средств отбеливания кожи на своих детях. Под давлением семьи она применяла кремы для осветления кожи на всех шести своих детей, и теперь, когда последствия стали очевидными, она сталкивается с тяжелыми побочными эффектами. Ее дети получили серьезные ожоги и шрамы, а одна из дочерей даже закрывает лицо, чтобы скрыть следы. Другой ребенок стал еще темнее после использования крема, а третий имеет белые шрамы на губах и коленях. Самый маленький ребенок страдает долго незаживающими язвами на коже.

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Фатима отмечает, что ее мать всегда относилась лучше к детям ее сестры, которые имели более светлую кожу, и это ее глубоко оскорбляло. Под влиянием этой дискриминации она решила отбеливать кожу своих детей, покупая кремы в супермаркетах без рецепта врача. Сначала результаты казались положительными, и ее семья относилась к ее детям с большим вниманием, но со временем появились серьезные последствия, как ожоги и шрамы.

Отбеливание кожи является распространенной практикой в Нигерии, где, по данным ВОЗ, 77% женщин регулярно используют такие продукты. Эти кремы часто содержат вредные ингредиенты, такие как кортикостероиды, гидрохинон, ртуть и коевую кислоту, которые могут привести к серьезным проблемам с кожей, таким как дерматит, сыпь, а также отравление и повреждение органов. Отбеливание кожи может также вызвать постоянное снижение эластичности кожи, что приводит к более тяжелым заживлениям ран.

Кроме того, многие женщины в Нигерии также практикуют отбеливание кожи своих детей, считая это способом защитить их от дискриминации из-за цвета кожи. Женщины пытаются создать своим детям лучший шанс в жизни, веря, что светлая кожа является признаком красоты и богатства. Эта практика, имеющая культурные корни, становится все более распространенной и часто мамы передают ее своим детям.

Отбеливающие кремы можно купить без рецепта, а их изготовление происходит часто без какой-либо проверки безопасности. Продавцы смешивают кремы на заказ, добавляя ингредиенты, часто превышающие допустимые нормы. Некоторые женщины даже используют кремы, предназначенные для взрослых, для своих детей, не задумываясь о возможных последствиях.

Фатима признается, что ее дети испытали не только физические, но и социальные последствия. Из-за отбеливания кожи они сталкивались с дискриминацией, а старшие дочери потеряли возможность найти мужчин из-за стереотипов, связанных с наркозависимостью из-за изменения цвета их кожи. Их оскорбляли, называя наркозависимыми, из-за контраста цвета кожи на разных частях тела, что типично для людей, использующих отбеливающие кремы.

Ситуация с отбеливанием кожи настолько серьезна, что в 2023 году в Нигерии было объявлено чрезвычайное положение, и власти пытаются контролировать распространение таких продуктов. Они проводят рейды на рынках и пытаются изымать опасные ингредиенты, но поскольку многие продукты являются нелегальными и имеют замаскированные компоненты, эффективно бороться с этой проблемой крайне трудно.

Фатима теперь просит других родителей не повторять ее ошибки. Она надеется, что ее история станет предупреждением для других во избежание использования отбеливающих кремов, поскольку побочные эффекты могут быть очень серьезными, а шрамы на ее детях останутся на всю жизнь.

Напомним, в Индии обезьяна забежала в дом, где мать кормила новорожденного, украла его и покалечила.