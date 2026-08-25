"Дети знают мата больше, чем слов": в Украине хотят запретить обсценную лексику в музыке

В Украине хотят запретить песни с нецензурной лексикой / © ru.freepik.com

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В Украине предлагают на законодательном уровне запретить песни с нецензурной бранью, а для артистов и продюсеров, которые создают и распространяют такой контент, ввести ответственность.

Такая инициатива зарегистрирована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины.

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Отметим, что сейчас петиция не набирает нужное количество голосов. Она имеет всего 45 голосов из 25 тысяч необходимых.

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По мнению инициатора обращения, массовое использование обсценной лексики в песнях становится привычным для молодой аудитории и деформирует языковое поведение самых маленьких слушателей. Поэтому, по мнению автора, дети в малом возрасте знают очень много нецензурных слов.

«Музыка является одним из сильнейших инструментов влияния на сознание детей. Ругательство в песнях становится модой, которую дети копируют в повседневной жизни», — пишет автор Антон Шарипов.

Мужчина добавляет, что тревожные тенденции от прослушивания музыки с нецензурными словами проявляются уже с раннего возраста.

«Дети в возрасте 5–6 лет знают больше бранных слов, чем слов из словаря».

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Кроме того, по убеждению автора, распространение такого контента напрямую влияет на формирование агрессивного поведения и пренебрежение базовыми культурными нормами.

В связи с этим от правительства требуют принять меры для ограничения распространения подобного музыкального продукта. В частности, в обращении предлагается инициировать законодательный запрет на выпуск и распространение песен с нецензурной бранью, ввести ответственность для исполнителей и продюсеров, создающих и распространяющих такой контент, а также активно поддерживать развитие качественной музыки.

В петиции говорится, что это вопрос формирования уважения, доброты и культурных ценностей.

Сбор подписей под петицией начался 21 августа 2026 года. Для того чтобы Кабинет Министров официально рассмотрел это обращение, оно должно заручиться поддержкой 25 тысяч граждан.

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В Раде хотят штрафовать за российскую музыку

Напомним, народные депутаты подали в парламент законопроект №15430, запрещающий включать песни государства-агрессора в учреждениях сферы обслуживания и торговли для защиты информационного пространства и прекращения выплат роялти.

Действующие символические штрафы предлагают заменить существенными санкциями, зависящими от систематичности нарушений в течение года. В частности, за первое нарушение предусмотрен штраф от 8 500 до 17 000 гривен, за второе — от 17 000 до 85 000 гривен, а за третье и каждое следующее — от 85 000 до 170 000 гривен.

Новый механизм контроля не будет предусматривать компромиссы или сроки на устранение проблемы, а право на персональное обслуживание на языке клиента официально не будет распространяться на музыкальное сопровождение.

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