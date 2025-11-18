- Дата публикации
Детская головоломка со спичками, которая имеет несколько решений
Нужно переложить одну спичку для правильного уравнения
Многие, наверное, помнят детские головоломки со спичками, которые в детстве увлекали на долгое время. Предлагаем одну из таких загадок — перед вами неправильное равенство, составленное из спичек 3+3=8.
Сумма трех и трех всегда равна шести, но переведя лишь одну-единственную спичку, вы можете сделать это утверждение математически правильным.
Что самое интересное, правильных решений несколько.
Вариант 1: превращаем тройку в пятерку
Первое и наиболее очевидное решение базируется на смене одной из троек на цифру 5.
Возьмите одну вертикальную спичку с правой стороны любой из цифр 3.
Уложите его горизонтально сверху этой же тройки. В результате вы получаете 5 и правильное равенство 5+3=8 или 3+5=8.
Вариант 2: математическое изящество с минусом
Этот вариант неожидан и требует нестандартного мышления.
Возьмите вертикальную спичку из цифры 8. Цифра 8 преобразуется в 0.
Спичку, которую только что забрали, положите перед первой тройкой горизонтально, превратив ее в знак минус.
Получим равенство: -3+3=0.