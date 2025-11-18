Детская головоломка со спичками, которая имеет несколько решений

Головоломка с спичками.

Многие, наверное, помнят детские головоломки со спичками, которые в детстве увлекали на долгое время. Предлагаем одну из таких загадок — перед вами неправильное равенство, составленное из спичек 3+3=8.

Сумма трех и трех всегда равна шести, но переведя лишь одну-единственную спичку, вы можете сделать это утверждение математически правильным.

Что самое интересное, правильных решений несколько.

Вариант 1: превращаем тройку в пятерку

Первое и наиболее очевидное решение базируется на смене одной из троек на цифру 5.

Возьмите одну вертикальную спичку с правой стороны любой из цифр 3.

Уложите его горизонтально сверху этой же тройки. В результате вы получаете 5 и правильное равенство 5+3=8 или 3+5=8.

Вариант 2: математическое изящество с минусом

Этот вариант неожидан и требует нестандартного мышления.

Возьмите вертикальную спичку из цифры 8. Цифра 8 преобразуется в 0.

Спичку, которую только что забрали, положите перед первой тройкой горизонтально, превратив ее в знак минус.

Получим равенство: -3+3=0.