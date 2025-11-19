Головоломка, которая имеет три варианта ответа / © Фото из открытых источников

Именно такая математическая головоломка со спичками на внимательность снова покоряет соцсети: нелогическое уравнение 3+3=8.

Головоломка с спичками / © Фото из открытых источников

На первый взгляд полный абсурд. Но вся магия в том, что достаточно передвинуть только одну спичку, чтобы получить правильное решение. И таких вариантов целых три!

У вас есть минута, чтобы проявить свою логику и креативность. Готовы? Начинаем.

А вот и ответ:

Первый, самый простой способ — превратить одну из троек в пятерку. Достаточно снять вертикальную спичку с левой стороны любой «3» и положить ее горизонтально сверху. Получаем 3+5=8 или 5+3=8. Элегантно, логично и приятно для самооценки — математика спасена.

Головоломка — самый неочевидный ответ / © Фото из открытых источников

А теперь — самый эффектный третий вариант, который удивляет даже опытных фанатов головоломок со спичками. Забираем левую вертикальную спичку из «8» — и цифра превращается в «0». А оставшуюся спичку кладем перед первой тройкой, образуя минус. Есть изящное решение: –3 + 3 = 0. Лаконично, логично и немного дерзко — как раз то, что делает головоломку по-настоящему интересной.

Сколько решений вы нашли — одно, два или все три?