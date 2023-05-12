Детская нумерология: определяем характер ребенка по дате рождения

Как обнаружить индивидуальные особенности вашего малыша, чтобы воспитать гармоничную личность? Справиться с этим поможет нумерология. Ведь характер ребенка можно узнать по дате рождения.

Вам поможет простое добавление чисел даты рождения малыша. Прочитав разъяснения к каждой цифре, вы сможете выявить важные качества и понять, в каком направлении развивать ребенка.

Представим себе, что ваш ребенок родился 15 августа 2022 года. Следует рассчитать цифру следующим образом: 1+5+0+8+2+0+2+2 = 20, теперь нужно 2+0 = 2. Следовательно, нужно узнать значение числа "2".

Число 1 — ребенок, родившийся под числом 1, является безусловным лидером. Она подвержена активным действиям и постоянно требует к себе максимального внимания. При этом с детства мечтает о независимости от окружающих ее людей. Не стоит ущемлять такого малыша рамками или запретами, чтобы не погасить в нем задатки лидера. Во взрослой жизни они точно пригодятся ему. Лучше направить всю энергию в нужное русло, поддерживать и давать дельные советы.

Число 2 — такого ребенка можно охарактеризовать одним лишь словом "волшебница". Она общительна, но отличается застенчивым и тихим поведением. Малыш с этим числом судьбы не конфликтен, ни в коем случае не обидит своих сверстников, всю свою энергию будет тратить на то, чтобы всем нравиться. Очень важно такого ребенка поддерживать, внушать в нем уверенность в себе, дарить любовь и заботу.

Число 3 – малыши, которые любят приковывать к себе взгляды, поэтому стараются сделать все, чтобы люди обращали на них внимание. Это не капризный, коммуникабельный ребенок, который в школе часто бываю любимцем всех учителей. Главная задача родителей – научить концентрироваться на выполнении одной задачи. Но очень важно правильно подбирать слова, потому что такие дети очень уязвимы.

Число 4 – дети под этим числом судьбы растут методическими и организованными. Они любят оставаться наедине и ненавидят, когда взрослые вторгаются на их территорию. При этом такие малыши доверчивы и щедры. Хотя у них достаточно самостоятельный характер, но они не меньше других требуют внимания и любви родителей.

Число 5 — ребенок, у которого выпало это число, часто беспокоен, любит спорить по любому поводу, находиться под чужим контролем, но при этом интересуется всем окружающим. От таких малышей буквально нужно все прятать, потому что они могут либо испортить вещь, либо пораниться. Хотя снаружи ребенок не умеет проявлять милость, но родителей своих очень любит.

Число 6 – не стоит оставлять такого ребенка в одиночестве, потому что он очень любит компанию. Хотя такие малыши часто капризны, им не занимать обаяния и общительности. Когда пытаетесь уравновесить повышенную эмоциональность ребенка, следует помнить, что он не любит критики. Лучше проявлять больше нежных ощущений и поддерживать уверенность в своих силах.

Число 7 — нумерологи считают этот тип характера самым трудным, ведь родившийся под этим числом ребенок всегда и во всем имеет свою точку зрения и очень непросто убедить его в противоположном. Хотя сами малыши спокойны и чувствительны, основным их преимуществом являются умственные способности. Поэтому их следует развивать и поддерживать по мере возможностей.

Число 8 – очаровательный ребенок, хорошо понимающий это и всегда использующий для решения всех своих проблем. Очень важно убедить такого малыша, что вы его любите, ведь это настоящий ревнивец, когда дело доходит до родительской любви. Также важно стать авторитетом в глазах ребенка, объяснить, что хорошо, а что плохо. Но все замечания следует делать в корректной форме.

Число 9 – у такого ребенка множество талантов, а еще прекрасное воображение. Хотя она может быть довольно капризной, но трудностей в воспитании не вызывает. Малыш отличается разносторонностью, поэтому очень важно пытаться развивать все его таланты. И не забывайте говорить, как сильно вы его любите. Хотя такой ребенок и жадный на эмоции, в будущем он подарит вам свое уважение и любовь.

Конечно, каждый человек индивидуален, а числа лишь подсказывают основные черты характера. Все остальное зависит от родителей и воспитания.

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