Детская задача о времени разделила взрослых: простой вопрос вызвал настоящую путаницу

Детская задачка о времени разделила взрослых.

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На первый взгляд, обычный математический вопрос для детей оказался неожиданно сложным для многих взрослых — в соцсетях вокруг него развернулся горячий спор, а некоторые даже жаловались на “головную боль”.

Быстро ставшая вирусной задачу опубликовал пользователь на платформе X (ранее Twitter). В ней звучит вопрос: "Какое время ближе к полуночи?"

Варианты ответов:

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А: 11:55 утра

B: 00:06 ночи

C: 11:50 утра

D: 00:03 ночи

На первый взгляд, задача кажется простой. Однако комментарии под постом демонстрируют путаницу: пользователи не могут прийти к согласию, как трактовать фразу "ближайшее к полуночи" — до или после?

Два лагеря ответов

Сторонники варианта A (11:55 утра) считают, что "до полуночи" - это именно последние минуты до 00:00. "Там же четко сказано "до", а не "после". Ответ - A", - пишет один из комментаторов. Другие указывают на логику: время не идет назад, поэтому все остальные варианты "после полуночи" не могут считаться ближайшими "до".

Те, кто выбрал D (00:03 ночи), настаивают: речь идет не о хронологии, а об расстоянии в минутах 00:03 ближе к полуночи, чем 11:55 следующего дня. сразу после нее.

Нет согласия – и в этом суть

Дискуссия проявила интересную закономерность: самые простые вопросы часто менее однозначны. Даже если задача звучит школьно, ее интерпретация взрослыми выявляет разницу между формальным мышлением и бытовым пониманием времени.

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