Детям каждый день приходится пересекать мост из трубы и веревки через реку с аллигаторами (фото)

Это один из способов добраться до школы.

Поход в школу может показаться ученикам достаточно сложным, но более 70 школьников из Виллы Лейди, недалеко от прибрежного города Санта-Марта, Колумбия, ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы добраться до класса.

Об этом пишет nypost.com.

Так, чтобы попасть в школу, детям приходится пересечь импровизированный мост через кишащую аллигаторами реку Гайра. Этот "мост" сделан из трубы, которая снабжает водой весь город, а также веревки.

Импровизированный мост через реку с аллигаторами / Фото: Jam Press Vid

"Предыдущий мост был построен нашими собственными силами, но он начал разрушаться в январе в этом году", — рассказала местным СМИ мама Дориса Фадул. "Это был деревянный мост, который мы сделали сами, и 1 июля он полностью свалился".

Она сказала, что родители умоляли городской совет построить более безопасный мост, "но они их проигнорировали".

"Просто сейчас дети рискуют быть отнесенными по реке, потому что у них нет приличного моста, который можно было бы пересечь", — пояснила она.

Каждый должен использовать мост, если хочет покинуть район, и это подвергает людей "риску".

"Если моста нет, нам придется использовать трубу, которая снабжает нас питьевой водой", — сказала она. "Дети, старики, беременные женщины, все".

Импровизированный мост через реку с аллигаторами / Фото: Jam Press Vid

Эдуардо Фадул, который помог построить рухнувший первый мост "много раз стучал в дверь мэра", требуя построить новый мост.

"Мы также проинформировали офис управления рисками Санта-Марты. Нам обещали мост, но не поставили", – сказал Фадул.

Фадул сказал, что когда уровень воды падает, люди могут использовать плот другого местного жителя, чтобы пересечь воду.

"Но когда река высока, нельзя рисковать своей жизнью или жизнью детей, поэтому пора переходить реку по трубе", — пояснил он.

Импровизированный мост через реку с аллигаторами / Фото: Jam Press Vid

Власти не сообщили жителей, когда они планируют построить новый мост.

Город расположен рядом с Эль-Родадеро, одним из самых популярных пляжных городов Колумбии.

Напомним, женщина пропустила рейс и догоняла самолет по взлетной полосе. Она кричала на пилота и пыталась привлечь его внимание.

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