Девочка, танцующая бровями: как выглядит героиня вирусной рекламы через 14 лет (фото, видео)

Также она раскрыла правду о съемках.
В 2009 году в Сети стала вирусной реклама шоколада Cadbury с детьми, танцующими бровями.
В видео мальчик и девочка сидят друг возле друга на сером фоне и под музыку живо двигают бровями.
Актрисой забавного ролика стала британка по имени Джорджия Уэйк. На то время ей было девять лет.
На данный момент Джорджии 23 года.
В своем TikTok она рассказала правду о культовой рекламе. По словам Джорджии, у нее нет магических бровей, это был монтаж.
"Когда ты врёшь нации о своем таланте", — прокомментировала она.
@georgiawake #duet with @iconicmoments #cadburys ♬ original sound — iconicmoments
Увидев взрослую Джорджию и узнав правду о рекламе, ошеломленные пользователи принялись обсуждать это в комментариях.
Некоторые сочли, что не могли и предположить, что это монтаж, и они отчаянно пытались освоить "партию" Джорджии.
- Во время этой рекламы у меня была задышка! Но я наконец-то научился поднимать бровь! Мне понадобилось шесть лет, чтобы овладеть этим, чтобы теперь узнать, что я жил ложью
- Я всегда считал, что это реально
- Я отчаянно старалась не отставать всякий раз, когда видела рекламу
- Ты моя знаменитость номер один
Напомним, мужчина сорвал джекпот, не зная, что принял участие в розыгрыше. Он едва не лишился своих денег.
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