Девочка, танцующая бровями: как выглядит героиня вирусной рекламы через 14 лет (фото, видео)

Также она раскрыла правду о съемках.

В 2009 году в Сети стала вирусной реклама шоколада Cadbury с детьми, танцующими бровями.

В видео мальчик и девочка сидят друг возле друга на сером фоне и под музыку живо двигают бровями.

Актрисой забавного ролика стала британка по имени Джорджия Уэйк. На то время ей было девять лет.

На данный момент Джорджии 23 года.

Джорджия Уэйк / Фото: facebook.com/georgia.d.wake

Джорджия Уэйк / Фото: facebook.com/georgia.d.wake

В своем TikTok она рассказала правду о культовой рекламе. По словам Джорджии, у нее нет магических бровей, это был монтаж.

"Когда ты врёшь нации о своем таланте", — прокомментировала она.

Увидев взрослую Джорджию и узнав правду о рекламе, ошеломленные пользователи принялись обсуждать это в комментариях.

Некоторые сочли, что не могли и предположить, что это монтаж, и они отчаянно пытались освоить "партию" Джорджии.

Во время этой рекламы у меня была задышка! Но я наконец-то научился поднимать бровь! Мне понадобилось шесть лет, чтобы овладеть этим, чтобы теперь узнать, что я жил ложью

Я всегда считал, что это реально

Я отчаянно старалась не отставать всякий раз, когда видела рекламу

Ты моя знаменитость номер один

Напомним, мужчина сорвал джекпот, не зная, что принял участие в розыгрыше. Он едва не лишился своих денег.

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