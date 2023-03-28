Девочка в 9 лет весит всего 8 килограммов, ее рост – 60 сантиметров: почему ее тело не может развиваться

В Индии 9-летняя девочка выглядит так, словно ее три года. Из-за редкого заболевания ребенок весит всего 8 килограммов, а его рост – 60 килограммов.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

9-летняя Комаль перестала расти в 3 года. Родственники отвели девочку к врачу, который сказал, что у нее талассемия – заболевание крови, вызванное недостаточной выработкой организмом белка гемоглобина.

Сейчас ее рост составляет всего 60 см, а вес – всего 8 кг. Поэтому ее часто принимают за трехлетнюю. Комаль настолько маленькая, что не смогла пойти в школу, пока ей не исполнилось восемь лет.

Фото: mirror.co.uk

Талассемия – это заболевание, которое требует специфического лечения. Сейчас девочке приходится производить переливание крови каждые 28 дней. Семья отмечает, что это не всегда им по карману, поэтому переливание крови девочке делают реже.

Напомним, в Великобритании женщина рассказала, что она возненавидела своих соседей после того, как они решили сделать для нее доброе дело – ремонт в квартире.

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