Девочка в розовом из вирусного мема 2013-го: как она выглядит через 10 лет (фото)

Скоро Миа Талерико отпразднует 15-летие.
Пожалуй, каждый пользователь Сети хотя бы раз видел мем с возмущенной девушкой в розовом.
Он стал вирусным в 2013 году. На самом деле, это не случайная фотография, а кадр из американского сериала "Держись, Чарли!" (Good luck Charlie), вышедший на экраны в 2010-м. Мэм – эпизод из серии "Знакомство с родителями".
Для эмоциональной картинки пользователи придумали кучу жизненных забавных ситуаций.
Немногие знают, кто героиня, но она уже выросла и скоро будет праздновать 15-летие.
Ее зовут Миа Талерико. Девочка, родившаяся 17 сентября в 2008 году в Санта-Барбаре, Калифорния, США, стала телезвездой, когда ей не было даже года.
В 2014 году сериал закрыли, Миа сделала перерыв в актерской карьере и начала обучение в школе. В 2017-м она снялась в короткометражке, а через год – в фильме ужасов.
Сейчас ей 14 лет. Девушка перешла в 9 класс.
Напомним, пума родила ультраредкого детеныша-альбиноса. В мире существует только четыре редких вида пум.
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