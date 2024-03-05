Девочку называют "Борисом Джонсоном" из-за волос: только у 100 людей есть эта редкая болезнь (фото)

Маленькую девочку прозвали "пушистой" и "Борисом Джонсоном" за ее вьющиеся пряди, поскольку она одна из 100 человек в мире с "синдромом нерасчесывающихся волос".

Об этом пишет The Sun.

Трехлетняя Лейла Дэвис попала в заголовки газет, будучи еще младенцем из-за своих светлых локонов, которые невозможно расчесать. Лейле поставили диагноз синдром нерасчесывающихся волос – состояние, характеризующееся сухими, вьющимися волосами, которые не поддаются попыткам их приручить.

Лейла Дэвис / Фото: instagram.com/laylas_locks

Синдром развивается в детстве, часто в период с рождения до трех лет, но может появиться и в 12 лет.

Дети, у которых развивается это заболевание, как правило, имеют светлые волосы, как и Лейла, и в мире насчитывается всего около 100 случаев.

Мама двоих детей, 30-летняя Шарлотта Дэвис, сказала, что, хотя волосы Лейлы немного отросли, за последний год их состояние не улучшилось.

Лейла Дэвис / Фото: instagram.com/laylas_locks

Редкое заболевание связано с трудностями. Уход может быть испытанием, но и реакция людей на состояние ее дочери тоже может оказаться тяжелой.

Она сказала: "Ее дошкольники называют ее "пушистой" из-за ее волос, поскольку в ее классе есть еще одна Лейла. Другие дети никогда не относятся к этому негативно, а это значит, что она очень счастливая девочка — не стесняется и со всеми разговаривает. Она впервые постриглась в феврале в прошлом году, сейчас мы можем заплести их, но делаем это не слишком часто, потому что не хотим тянуть их слишком сильно — волосы очень хрупкие и могут легко сломаться. Она достигла того возраста, когда начинает больше задаваться вопросами, будто она хочет, чтобы ей каждый день заплетали волосы, и спрашивает, почему мы не можем этого сделать. Я должна сказать ей, что ее волосы немного другие, и нам нужно о них позаботиться".

Лейла Дэвис / Фото: instagram.com/laylas_locks

Также девочку иногда сравнивают Альбертом Эйнштейном. Шарлотта сказала, что о волосах Лейлы говорят в основном взрослые, и было несколько случаев, когда люди трогали их, не спросив позволения.

Она объяснила: "Кажется, люди думают, что можно протянуть руку и прикоснуться к ней – я должна научить ее согласию, и мне сложно объяснить трехлетнему ребенку, чему люди могут захотеть касаться ее волос. Я также хочу сказать ей, что люди не могут касаться к ней, не спросив, но поскольку ей всего три года, я не хочу ее пугать. Люди никогда не имеют в виду ничего плохого, а просто протягивают руку, желая почувствовать это".

Лейла Дэвис / Фото: instagram.com/laylas_locks

Несмотря на периодическое нежелательное внимание, Шарлотта сказала, что Лейла – беззаботная маленькая девочка, любящая петь и танцевать балет.

Шарлотта создала для Лейлы аккаунт в Instagram под названием Laylas_Locks и сказала, что поддержка, которую они получили, была ошеломляющей.

Она сказала: "Многие люди писали ей со всего мира, и благодаря Лейле они теперь узнают, что есть название для их состояния или что есть кто-то еще".

Лейла Дэвис / Фото: instagram.com/laylas_locks

Состояние также известно как "стеклянные волосы" и обычно со временем улучшается – обычно до подросткового возраста.

"Я надеюсь, что ее волосы не изменятся и станут немного длиннее, чтобы как-то мы могли собрать их в хвост. Я просто хочу, чтобы ей это нравилось, потому что когда она вырастет, дети внезапно начнут делать замечания. Ваша работа как мамы — подготовить своих детей к любой ситуации, поэтому я просто надеюсь, что она сочтет это крутым, как и я", — добавила женщина.

Напомним, 22-летняя девушка моется салфетками, потому что не может прикасаться к воде. У нее аллергия на воду и собственный пот.

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