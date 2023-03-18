Девочку-подростка внезапно парализовало: врачи диагностировали тревожность, но ошиблись

В США 13-летней Лили Манзо врачи неправильно диагностировали тревожность после того, как ее внезапно парализовало. Однако медики ошиблись с диагнозом.

Об этом сообщает NJ.com.

Лили было 13 лет, когда ее тело впервые обмякло. Девушка была здорова до того, как в марте 2022 года ее охватила тошнота. Сидя в мамином автомобиле, Лили побледнела и затихла, не в состоянии ни говорить, ни вытирать слезы с лица.

"Вроде я была там, но ничего не могла с этим поделать", – сказала Лили, которой сейчас 14 лет.

В тот день у девушки случилось судорожное нападение в карете скорой помощи по дороге в больницу. Оглядываясь назад, Лили сказала – казалось, что она попала в ловушку "осознанного сна" или игру в виртуальную реальность, поскольку лежала в основном парализованная, способная лишь качать головой "да" и "нет".

Большую часть следующей недели девушка пролежала на больничной койке, пока врачи пытались понять, что произошло. Ее выписали из медицинского центра после семидневного пребывания, во время которого Лили восстановила способность пользоваться руками, ногами и голосом. Однако девушку отправили домой без диагноза.

Во время первого пребывания девушки в больнице врачи провели несколько тестов, чтобы выявить аномалии мозга. МРТ и электроэнцефалограмма оказались чистыми: опухоли головного мозга не было, а ее мозговая деятельность казалась нормальной. Но, по словам мамы Лили, решающей части изображения мешали брекеты подростка, на что врачи не обращали внимания.

Врач Лили сказал, что ее симптомы вызваны тревогой, болезнь – "в ее разуме". Он назначил антидепрессанты и выписал пациентку, когда она восстановила свои моторные навыки.

Но дома девушке все равно было тяжело ходить и говорить, рассказала ее мать. Менее чем через месяц после появления первых симптомов у Лили произошел второй приступ.

Второй невролог также сказал, что причиной симптомов, вероятно, является тревога и увеличил дозу антидепрессанта. Невролог рекомендовал не доставлять девушку в отделение неотложной помощи после ее приступов.

Однако, когда через неделю у Лили произошло третье нападение, родители привезли ее в отделение неотложной помощи. Доктор Джеффри Корницер, детский невролог, наконец-то серьезно отнесся к состоянию девушки. После спинномозговой пункции он диагностировал у нее сероотрицательный аутоиммунный лимбический энцефалит – редкий тип воспаления мозга, вызванный атакой иммунной системы на мозг.

Заболевание редкое: примерно у одного человека из 100 тыс. ежегодно диагностируют аутоиммунный энцефалит, согласно данным детской больницы Филадельфии. Около 40% этих случаев фиксируют у детей в возрасте до 18 лет.

Корницер рекомендовал лечение с помощью внутривенной иммуноглобулиновой терапии, которая вывела Лили на путь выздоровления. Но она еще не полностью излечилась.

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"Иногда я действительно уставшая и неважно, сколько я сплю – я все равно уставшая. А иногда я эмоциональна. Будто у меня случаются случайные вспышки гнева. И грусть. Мои эмоции, как волны", – поделилась девушка.

Напомним, в Великобритании во время просмотра мультфильмов внезапно умер 3-летний мальчик. Оказалось, что ребенок болел стрептококком, но без симптомов.

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