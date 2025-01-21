Девушка бросила свою жениха в день их свадьбы: что произошло (фото)

Утро дня свадьбы должно быть волнительным и нервным, но для одной невесты это было не так – она все отменила, ограничившись кратким комментарием, пока ее жених лежал рядом с ней.

Об этом пишет Mirror.

Алексис, которой в то время было 23 года, рассказала, что была "напугана" тем, что все ее возненавидят, после того как приняла смелое решение остановить свою свадьбу, организация которой стоила 36000 долларов. Это было еще труднее, поскольку Алексис фактически спала в постели со своим женихом, когда поняла, что совершает большую ошибку.

Хотя это был невероятно сложный выбор, особенно утром в день свадьбы, Алексис говорит, что это было "лучшее решение", которое она когда-либо принимала.

Пара, познакомившаяся в старшей школе в возрасте 16 лет и воспитывающая четырехлетнюю дочь, в течение нескольких лет имела периодические отношения, которые то вспыхивали, то угасали. Несмотря на то, что Алексис знала, что не была по-настоящему счастлива, они должны были пожениться в Хантингтоне, штат Индиана, США, 16 апреля в 2023 году. Однако, когда наступил этот день, Алексис, которая в то время была безработной, проснулась и просто "знала, что должна отменить свадьбу". Она обратилась к своему партнеру и сказала: "Мы не можем пожениться сегодня".

Вспоминая тот знаменательный день, Алексис, живущая в Форт-Вейне, штат Индиана, США, поделилась: "Я не думаю, что я действительно когда-нибудь делала что-то труднее. Я чувствовала, что это было решение, которое я только что приняла, но почти не имела права голоса. Я не имела контроля над ним. Было около 6 утра. Я сказала: "Извини, мы не можем сегодня пожениться". Он посмотрел на меня и уснул. Я пошла в другую комнату и позвонила маме. Моя сестра разговаривала с другими членами семьи, говоря им, что я не собираюсь через это проходить. Я хотела, чтобы он забрал нашу дочь, чтобы я могла уйти, потому что я не хотела быть там, когда все проснутся и поймут, что я не собираюсь выходить замуж. Я снова разбудила его и сказала: "Мне нужно, чтобы ты ушел и забрал ее". Он был очень смущен, и я сказала: "Мы не женимся сегодня". Он посмотрел на меня и спросил: "О чем ты говоришь?". А я ответила: "Ты действительно думаешь, что это брак?". Он встал и забрал ее, а я ушла. Я не хотела, но знала, что должна. Я проплакала весь день. Это было ужасно. Я восприняла это труднее его. В то время я была матерью-домохозяйкой, так что у меня ничего не было. У меня не было работы, не было денег. Все было его".

Алексис / Фото: Kennedy News and Media

Мама-одиночка забирала дочь к себе домой, где она проводила время с матерью, прежде чем вернулась в свою старую квартиру без своего партнера. Хотя Алексис призналась, что после свадьбы была в "плохом состоянии", сейчас она считает, что сделала правильный выбор.

Она говорит: "Сразу после того я пожалела, что не прошла через это. Я помню, что подумала, было около 3 часов дня, "я бы уже была замужем". Я просто не могла поверить, что приняла такое решение. Я очень жалела об этом, наверное, некоторое время. Потом дошло до того, что я была очень счастлива, что сделала это. Я знала, что не была счастлива в отношениях. Я просто всегда пыталась заставить себя поверить, что была счастлива, потому что любила его. Это то, что всегда будет со мной, и это травма, которую, я думаю, я всегда буду носить с собой, но я нашла способ справиться с ней и лучше ее пережить. Но я думаю, что это было совершенно лучшее решение для меня и моей дочери. Моя дочь была, пожалуй, самой большой причиной моего отъезда. Я дошла до того, что если я не могу сделать это для нее, это просто несправедливо. Это ее единственное детство, и я отвечаю за него. Каждый раз, когда я вижу его, это напоминание о том, почему я ушла. Иногда, когда уже поздно ночью, я лежу в постели, одинокая, и думаю: "О, как бы я хотела, чтобы моя семья вернулась". Я думаю только о хороших временах, а потом снова вижу его, и это снова и снова напоминает мне о плохом, превосходящем все хорошее. И потому я ушла".

Пара обручилась в 2020 году, вскоре после рождения первенца, но Алексис объяснила, что их отношения то появлялись, то исчезали между 2019 и 2023 годами. Женщина сказала: "Наши отношения не были хорошими. Мы были молоды, дураки. Мы намеренно завели ребенка рано, о чем я никогда не пожалею. Он дал мне лучшее, что было в моей жизни. Я навсегда благодарна ему за это. После рождения моей дочери мы несколько раз расходились и несколько раз сходились. Я думаю, что у меня было три или четыре кольца, потому что мы часто расходились. Наконец-то в 2022 году мы начали планировать свадьбу. Это должна была быть красивая свадьба. Я была очень взволнована. Я думаю, что для меня все изменилось".

Алексис в свадебном платье / Фото: Kennedy News and Media

С тех пор Алексис, студентка-медсестра, поделилась своей историей в TikTok с фотографиями со дня своей свадьбы. На одной фотографии Алексис позирует в день, когда она со слезами на глазах покидала своего жениха, а на другой – 16 месяцев спустя, когда она счастливо смотрит в камеру.

Многие пользователи TikTok в комментариях похвалили Алексис за ее "смелое" решение:

Поздравляю, что поставила себя на первое место

Это, вероятно, было так сложно

Ты такая храбрая. Любой человек не поступил бы так, даже если бы чувствовал это

Другие подвергали сомнению выбор момента, чтобы объявить о разрыве:

Почему в этот день?

Почему люди всегда ждут дня свадьбы? Это так страшно

Однако, приняв для себя правильное решение, мама-одиночка теперь поощряет всех, кто "подвергает сомнению" их отношения, уйти. Она поделилась: "Я бы сказала любому, что если у вас возник вопрос, стоит ли вам расходиться, то расстаньтесь. И вы можете вернуться, а можете и не вернуться, и это может быть наилучшим решением, которое вы когда-нибудь принимаете. Я до сих пор не могу поверить, что сделала это, когда тяжело, но я напоминаю себе, что найду кого-то, кто будет любить меня и мою дочку. Я не могу дождаться, когда однажды выйду замуж. Я не могу дождаться, когда у меня будет больше детей".

Напомним, мужчина заявил о разводе из-за поведения любимой на вечеринке у подружки. Он смущен и почувствовал неуважение к ней.

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