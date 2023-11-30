Девушка добирается на работу на самолете, преодолевая более 2200 км: сколько она тратит денег (видео)

За последние несколько лет в США резко возросла аренда жилья и стоимость за поездки на работу, и многие люди предпочитают работать из дома, когда это возможно. Одна девушка рассказала, что добирается до работы своей мечты на самолете.

Об этом пишет Business Insider.

22-летняя София Челентано говорит, что она предпочитает просыпаться в 3:45 утра, чтобы преодолеть 1100 км на самолете из Южной Каролины для работы в офисе в Нью-Джерси, потому что это дешевле, чем арендовать жилье поблизости. Правда, появляться в офисе ей необходимо раз в неделю.

Желая пройти стажировку, но заботясь о переезде в этот район, поскольку это будет очень дорого, София подсчитала, что дешевле летать туда и обратно между штатами, чем жить в Нью-Джерси и ходить на работу пешком.

Челентано объяснила: "Я прохожу 10-недельную гибридную стажировку в рекламном агентстве. От меня нужно находиться в офисе в Нью-Джерси один день в неделю, поэтому вместо того, чтобы поселиться возле моего офиса, я живу со своей семьей в Южной Каролине и добираюсь до работы на самолете. Мой рейс в 6:30 утра. Одна из моих любимых частей моих поездок на работу — это возможность увидеть восход из окна самолета, это просто замечательно".

После приземления в 8 утра она садится в такси на 45 минут, чтобы до 9 утра добраться до своего рабочего места. София бронирует авиабилеты "за три-четыре недели" заранее, чтобы они были дешевле. Она добавила: "Мои авиабилеты туда и обратно стоят около 100 долларов, а потом я плачу около 100 долларов за Uber между офисом и аэропортом. Если бы я жила в районе Нью-Йорка или Нью-Джерси, я тратила бы тысячи долларов в месяц только на аренду".

Напомним, пара устроила роскошную и громкую свадьбу в самолете. На необычный праздник пришли более 300 гостей.

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