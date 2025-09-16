"Девушка-дракон" назвала сумму, которую потратила на экстремальную внешность: фото впечатляют

Эмбер Люк

Реклама

Австралийка Эмбер Люк, известная как «самая татуированная женщина Австралии», рассказала о расходах на свои многочисленные татуировки и экстремальные модификации тела.

Об этом сообщает Britt Jones.

По словам Эмбер Люк, у нее 98 процентов тела покрыто татуировками и она не жалеет о своем выборе. Она даже временно ослепла на три недели после татуировки глаз — процедуры, которую позже повторила другая женщина и также потеряла зрение.

Реклама

«Для меня это было о том, чтобы вернуть то, что принадлежало мне и должно было принадлежать мне изначально», — сказала Люк в интервью What’sTheJam.

Эмбер начала делать татуировки еще в 16 лет, а впоследствии ее страсть к модификациям тела только возросла. Сейчас, в 30 лет, она известна как «самая татуированная женщина Австралии», получив прозвище «девушка-дракон».

Эмбер Люк

Что касается расходов, Люк в разговоре с Алексом Миловановым в Instagram заявила, что на достижение желаемого вида она потратила около £177 000. Это не включает косметические процедуры и модификации, такие как разделение языка, дермальные пирсинги и импланты в череп. В целом, по данным Daily Mail, она потратила более £184 400.

Эмбер Люк

Впрочем, все это сопровождалось сложностями. Так, из-за татуировки глаз Люк временно потеряла зрение. Кроме того, татуировки и экстремальный вид ограничили ее карьерные возможности. В интервью радиошоу Brisbane Robin, Terry & Kip она отметила: «Я не буду приукрашивать действительность — это ограничило мои возможности трудоустройства, но это нормально. Потому что я не хочу работать в компании с ограниченным мышлением, которая не способна посмотреть на меня сквозь внешний вид. Они не оценят мою работоспособность, моральные принципы или ценности».

Реклама

Она также рассказала о реакции людей на ее вид: «У каждого есть свое представление о красоте. Вы видите культуры, где люди удлиняют шею, уши или губы. Но в конце дня каждый имеет право на свое мнение — и это нормально. Однако меня задевает, когда кто-то подходит и говорит: «Ты уродливая» или «Ты себя испортила». Это очень травмирует».

Несмотря на все, Люк довольна своим видом и считает, что это главное.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Великобритании невеста попросила свою подружку не появляться на свадебных фотографиях из-за ее татуировки на руке.