Девушка годами писала сообщения на телефон покойного отца и получила ответ – фото

Женщина отправила сообщение своему умершему отцу и была ошеломлена, когда получила ответ.

Кэти рассказала на Reddit, что ее отец умер в 2020 году и с тех пор она отправляет SMS на его старый телефон.

После одного особо тяжелого дня она захотела поговорить с отцом и написала ему: "Я скучаю по тебе каждый день". Впрочем, женщина и представить не могла, что получит ответ. Кто-то прислал ей два вопросительных знака.

"Вау", – ответила Кэти. "Это старый номер телефона моего отца, он умер в 2020 году. Я не ждала ответа".

Вскоре незнакомец, которому мобильный оператор отдал старый номер папы девушки, испытал сочувствие к Кэти и решил предложить ей небольшую поддержку. Он сделал это, поделившись фотографией своего кота.

Скриншот переписки / Фото: reddit

"Хочешь увидеть, как мой котенок дурачится", — спросил незнакомец. После согласия он прислал снимок зевающего черного кота, сообщив скорбной девушке, что питомца зовут Лаки.

Что было странно, так это то, что это имя действительно имеет особую связь с семьей Кэти. Она объяснила: "Когда я была ребенком, мой отец подарил нам щенка по имени Лаки. Это чувствуется как объятия с его стороны".

Скриншот переписки / Фото: reddit

В комментариях юзеры также поделились своими щемящими историями: "Мы хранили номер мобильного телефона моего отца активным в течение длительного времени после его смерти в 2011 году, чтобы я мог слышать его голос в его ящике исходящей голосовой почты", "Потерял отца 13 лет назад, и имею магнитофонная запись, как он читает мне книгу, которую я слушаю всякий раз, когда скучаю по нему".

Напомним, охваченный чувством вины отец расплакался, когда давно потерянный сын нашел его через 35 лет. Теперь мужчина надеется построить отношения с первенцем и его семьей.

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