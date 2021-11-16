Девушка из английского города начнет болезненное лечение, чтобы иметь возможность заниматься сексом

Девушка никогда не сможет стать матерью. Она решила рассказать свою историю, чтобы поддержать женщин, также имеющих этот синдром.

Девушка из английского города Вервуд Кеннеди имеет редкий синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Гаузера ( МРКГ) . У 20-летней девушки отсутствует матка, шейка матки и часть влагалища. Она никогда не имела месячных и не сможет иметь детей. Она решила начать болезненную процедуру лечения, чтобы расширить влагалищный канал только для того, чтобы она могла заниматься сексом.

Об этом сообщает издание Dailу Mail.

Об этом диагнозе она узнала, когда ей было 17 лет. Со временем девушка смирилась со своим диагнозом, "изменившим ее жизнь". 20-летняя девушка сказала, что готова начать со следующего года болезненное и неудобное лечение, чтобы расширить ее вагинальный канал.

Кеннеди рассказывает, что улыбается и смеется, когда ей говорят, что ей повезло, что у нее нет месячных, но признается, что ей действительно трудно слышать такие слова, поскольку она никогда не сможет стать мамой. Девушка рассказала, что сначала врачи подумали, что у нее был синдром поликистозных яичников. Они отправили ее на УЗИ, а через час сообщили, что у девушки нет матки.

Хотя у Кеннеди нет месячных, но она испытывает боль, похожую при месячных, из-за синдрома MRKH. 20-летняя девушка сказала, что у нее есть яичники, поэтому она может иметь своих биологических детей от суррогатной матери. Кеннеди научилась принимать этот диагноз и рассматривает это как "сильную сторону", поскольку она может поддерживать и помогать другим женщинам.

"У меня очень короткий влагалищный канал и нет шейки матки или матки. Мой вагинальный канал не развит должным образом. Поэтому я не могу заниматься комфортным сексом без лечения или операции. Во время лечения используются расширители и начинаете с очень-очень крошечного, не большего размер вашего мизинца и растяжения, чтобы увеличить влагалищный канал, чтобы, когда дело доходит до секса, это было комфортно. Лечение будет длиться 20 минут дважды в день в течение минимум трех месяцев", — рассказывает девушка.

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