Девушка каждый день носит на голове большую камеру наблюдения: зачем она это делает (видео)

Она заявила, что совсем не прочь носить такой аксессуар.

Пакистанский отец, опасаясь за безопасность своей дочери, заставил ее носить камеру наблюдения на голове, чтобы он мог следить за ней.

Об этом пишет Oddity Central.

Он смотрит на ее деятельность в течение дня, чтобы убедиться, что с ней все хорошо. В вирусном видео под названием "Безопасность следующего уровня" показано, как берут интервью у пакистанской женщины с камерой видеонаблюдения на голове, покрытой паранджей. На вопрос об странном аксессуаре она ответила, что это была идея ее папы, добавив, что не имеет ничего против, потому что знает, что родители беспокоятся о ее безопасности.

Она также рассказала, что идея носить камеру на батарейках, когда она выходит на улицу, была вдохновлена трагической гибелью молодой женщины в Караче. Ее отец, которого она называла своим "личным телохранителем", очевидно, сказал ей, что камера наблюдения поможет ему пристальнее следить за ней, и она согласилась носить ее.

next level security pic.twitter.com/PpkJK4cglh — Dr Gill (@ikpsgill1) 6 сентября 2024

Несмотря на очевидную абсурдность так называемой меры безопасности, молодая женщина утверждала, что угроза насилия над женщинами в Карачи была очень реальной, и ее семья имела веские основания для беспокойства.

Непонятно, как работает камера наблюдения и как к ней может получить доступ отец женщины, но многие в социальных сетях отмечали, что камера не поможет, если кто-нибудь нападет на девушку сзади. С другой стороны, возможно, ее семья рассчитывает на то, что сам вид камеры наблюдения запугает кого-либо с дурными намерениями.

Напомним, мужчину, подстреленного членами жестокого наркокартеля, спас от пули вейп. Пуля пробила дверь его Nissan Versa и застряла в вейпе в кармане его штанов.

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