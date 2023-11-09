Девушка, лицо которой называли "лошадиным", отважилась на пластическую операцию: фото до и после

Процедура была сделана не только ради эстетики, но и для здоровья.

Девушка, которая зареклась встречаться после того, как хулиганы прозвали ее "лошадиным лицом" из-за неправильного прикуса, наконец снова чувствует себя уверенно после того, как сделала операцию на челюстях.

Об этом пишет The Sun.

Оливия Бордман перенесла тяжелую шестичасовую операцию, во время которой ее верхняя и нижняя челюсти были сломаны и выдвинуты вперед. Ей также сделали гениопластику, чтобы изменить положение подбородка.

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

29-летняя девушка отчаянно мечтала о превращении после того, как в школе и университете ее мучили жестокие хулиганы из-за челюсти и больших зубов, что подорвало ее уверенность в себе.

Создатель трейлеров к фильмам и телесериалам достигла критической точки, когда ей стало сложно говорить из-за неправильного прикуса, поражающего ее дыхательные пути.

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

Оливия, родом из Манчестера, в начале этого года приняла судьбоносное решение сделать операцию стоимостью 25 000 фунтов стерлингов, половина которой была покрыта ее медицинской страховкой.

Несколько недель спустя после операции в сентябре Оливия заявила, что получила новую жизнь, высоко оценив как оздоровительные, так и косметические преимущества процедуры после того, как она задокументировала ее путешествие в социальных сетях.

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

Несмотря на то, что Оливия увидит полные результаты своей операции только через шесть месяцев или год после того, как легла под нож, она уже на седьмом небе от счастья из-за изменившейся внешности.

"Уже сейчас я так счастлива. Было так странно видеть себя, я вздохнула с облегчением. Я не могу прекратить смотреть на свой профиль. Один человек сказал, что я похожа на Кейт Бекинсейл, это смешно. Кто-то даже назвал меня супермоделью, хотя я в ни в коем случае не считаю себя такой, это просто мечта. Мое дыхание теперь безумное .Я чувствую себя гораздо бодрее и отдохнувшей, мне кажется, что мне легче дышать. Мне еще придется многое исцелить, но я уже могу сказать, что моя уверенность значительно выросла, я так довольна этим", – прокомментировала она.

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

Оливия впервые начала стыдиться своей челюсти еще в школе, когда хулиганы каждый день оскорбляли ее внешний вид. Жестокие комментарии продолжались, пока ей не исполнилось 20 лет, когда Оливия всерьез задумалась об операции на двойной челюсти.

Она сказала: "Надо мной издевались на протяжении всей средней школы, на протяжении всего колледжа и даже в университете. Я всегда слышала одно и то же — лошадиная морда, бобер. Я понимала, что мое лицо так отличается от остальных. Мой нос сформировался неправильно из-за челюсти, а глаза сидели неправильно. Я просто не хотела встречаться. Я встречалась с довольно хорошими людьми, и меня всегда бросали. Это всегда заставляло меня чувствовать себя неуверенно, это заставляло меня спрашивать: "Что со мной не так?". Это очень сильно повлияло на мою уверенность. Мои челюсти росли слишком сильно, а дыхательные пути на рентгеновских снимках были очень маленькими. По мере того, как я становилась старше, ситуация становилась все хуже, поэтому я снова попыталась обратиться к своему дантисту, но снова сдалась и подумала, что смогу с этим жить. Мне исполнилось 27 лет, и мне стало тяжело есть, говорить, и мое беспокойство зашкаливало. Я знала, что что-то не так".

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

В январе в прошлом году Оливия достигла своего предела, поскольку ее здоровье начало ухудшаться из-за неправильного прикуса. Ей сказали, что неправильный прикус приводит апноэ во сне, что приводит к снижению уровня кислорода, поступающего в ее мозг, и это приводит к спутанности сознания и истощению.

Это побудило Оливию 27 сентября перенести операцию.

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

Девушка вспомнила: "Дошло до того, что стало мучительно больно говорить. Я чувствовала себя невероятно уставшей. Я не могла произнести ни слова, и у меня болела челюсть. Апноэ во сне вызвало у меня такое сильное беспокойство, что я даже не могла перейти улицу, потому что в мозг почти не поступал кислород. Операция была сделана не только ради эстетики, но и ради моего здоровья".

Оливия Бордман / Фото: KennedyNews

После двухдневного пребывания в больнице, четырех недель отсутствия на работе и месячной жидкой диеты Оливия наконец-то получила челюсть своей мечты, но признает, что ей еще придется пройти гораздо большее лечение, прежде чем увидеть полные результаты.

Напомним, женщина кардинально похудела на 120 кг и обнаружила страшную болезнь. Это спасло ее жизнь.

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