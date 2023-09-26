Девушка лопает воздушные шарики ягодицами на камеру: сколько она зарабатывает в месяц (фото)

Блогерша рассказала о своем необыкновенном способе заработка денег, лопая воздушные шарики ягодицами.

Об этом пишет Daily Star.

Даниэлла Мотта, у которой более 50 тысяч фолловеров в Instagram, утверждает, что этот уникальный бизнес приносит ей около 30 тысяч долларов в месяц.

Сообщается, что 21-летняя девушка впервые начала использовать эту практику в качестве заработка после того, как один из ее поклонников попросил ее поиграть с воздушным шариком, лопнув ее ягодицами.

Модель подумала, что это заказ на день рождения, но вскоре поняла, что многих людей это сексуально возбуждает. И теперь она лопает таким образом более 20 воздушных шаров в неделю, зарабатывая целое состояние.

Даниэлла Мотта / Фото: instagram.com/dannimotta__

Она сказала: "Я поняла, что это фетиш, который действительно существует. Человек получает сексуальное удовольствие посредством взаимодействия с надувными игрушками – от воздушных шаров до надувных кукол или других игрушек для взрослых. Некоторые [фанаты] просят меня ласкать воздушные шарики и тереться о их, другие просят надуть и лопнуть их силой рук. Я серьезно отношусь к просьбам, уважаю фетиши каждого человека. Когда я впервые это сделала, то получила много просмотров и очень привлекательную финансовую отдачу. Я сделала то, что они просили, и не жалею об этом потому, что увидела охват и положительные результаты".

Напомним, тренер захотел увеличить пенис и надел на него пластину весом 3 кг. Он думал, что сможет накачать член, как другие мышцы. Стало известно, чем это закончилось.

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