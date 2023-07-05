Девушка нашла шпионскую камеру в спальне номера с Airbnb: где ее спрятали (видео)

Девушка рассказала, как обнаружила скрытую камеру в спальне квартиры, которую она арендовала через Airbnb.

Об этом пишет nypost.com.

22-летняя Кейтлин Босс гостила в Майами со своей подругой Рэйчел Хорман. Кейтлин ушла на свидание, а Рэйчел осталась дома. Когда она переодевалась перед зеркалом, подняла глаза и увидела камеру вместо лампочки в люстре.

"Моя подруга разозлилась и позвонила всем, кого знала, но когда она позвонила мне, я подумала, что она слишком драматизирует", — отметила она.

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После того, как ее соседка по комнате продолжала звонить, раздраженная Босс вернулась домой, чтобы заверить свою подругу, что это не скрытая камера. Впрочем, когда она сама посмотрела, то тоже была уверена, что за ними незаконно шпионят.

"Камера была направлена прямо в зеркало, а это означало, что они могли видеть все, что мы делали", – добавила она.

В результате, девушки позвонили 911 и на место приехали копы.

"Офицер казался раздраженным, чтобы помочь нам — видимо, мы произвели впечатление каких-то тупых молодых блондинок, слишком драматизирующих", — вспоминала она. "Но тогда другой офицер согласился, что это была камера".

Босс и Хорман связались с командой безопасности фирмы, которая сейчас "расследует это обвинение". Подругам полностью вернули деньги, и их переселили в другую квартиру на семь ночей.

Напомним, близнецы сделали кучу пластических операций и ошарашили изменением внешности. Они не планируют останавливаться.

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