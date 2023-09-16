Девушка нашла в телефоне бойфренда унизительные SMS о себе: что он писал друзьям (фото)

Женщина рассказала, как рылась в телефоне бойфренда, пока он спал, и нашла унизительные текстовые сообщения о себе.

Лили рассказала Daily Mail, что обычно не заглядывала в телефон своего парня, но однажды ночью у нее появилось интуитивное чувство, которое она не могла игнорировать, поэтому она принялась искать свое имя в его SMS.

"Я не одобряю просмотр телефонов, считаю это неправильным и вторжением в частную жизнь. У меня не было причин просматривать его телефон, но то, что я нашла, шокировало меня до глубины души", — рассказала она.

Девушка показала скриншоты, где возлюбленный унижает их отношения, высмеивает ее тело и заявляет, что "терпеть не может ее на публике". Также он даже жаловался друзьям, что ненавидит свою сексуальную жизнь.

"Он называл мои интимные места "странными", говорил, что ненавидит то, что я делаю в постели, и отпускал грубые шутки, говоря что-то вроде: "Было бы горячо, но не тогда, когда это делает Лили" или "Горячо на минутку, но тогда эта с*ка открывает свой бесовый рот".

Скриншот SMS / Фото: dailymail.co.uk

Убитая горем женщина поразилась взглядом своего партнера на нее и на их отношения.

"Мне казалось, что я читаю сообщения незнакомца, а не моего любящего и поддерживающего парня. Он бесконечно поддерживал меня, говорил, как любит говорить о том, чем я увлечена. Я думала, что мы имеем общие ценности", — прокомментировала она.

Как бы она ни пыталась понять, что в отношениях пошло не так, она не могла этого сделать.

"Мы никогда не ссорились, все время проводили вместе, он все время пытался вовсю ради меня. Он приложил все усилия, чтобы познакомиться с моими друзьями, всякий раз, когда у меня возникали проблемы в наших отношениях, мы говорили об этом, и он идеально все делал".

Скриншот SMS / Фото: dailymail.co.uk

Однако друзьям он говорил совсем другое.

"У него были бесконечные разговоры о том, что он "терпеть не может меня", что "я такая ужасно отстойная". Он говорил, что он со мной только ради секса", — сказала она.

Лили, которая была открытой пансексуалкой, работала с некоммерческой организацией ЛГБТК+, и это еще одна вещь, с которой не согласился ее парень, отозвавшись о ней нецензурно.

"Все было столь женоненавистническим и гомофобным, и он сказал, что женщины никогда не должны ни за что отвечать, потому что мы — причина, по которой мир рухнет".

Одной ночи слежки было достаточно, чтобы убедить Лили бросить своего избранника.

"Я немедленно разорвала отношения с ним, он пытался объяснить это, но я не могла его слушать", – сказала она. "Это был один из самых странных разрывов за всю историю, меня так тошнит".

Напомним, невеста бросила мужа в конце свадьбы. Она пожаловалась, что он учудил, несмотря на ее просьбу не делать этого.

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