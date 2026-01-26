Девушка не пригласила родную мать на свадьбу: реакция семьи шокировала

Невеста повергла в шок родственников, не пригласив мать на праздник. / © pexels.com

Жительница Польши Ига не пригласила на свадьбу родную мать и подверглась критике от родственников

Свою историю она рассказала изданию Оnet.

После выпускных экзаменов из школы мать четко дала понять, что Ига либо пойдет на работу и будет вклад в содержание домашнего хозяйства, либо ей придется переехать.

Девушке помогал отец, который покинул семью, когда Изе было 12 лет. Но этого было мало, поэтому она была вынуждена работать на протяжении всей учебы в колледже.

Ига вспоминает, что мать не смогла простить бывшего мужа за то, что он покинул ее. Поэтому нередко сгоняла злость на дочери. По ее словам, мать — ужасный человек: самовлюбленный, властный, постоянно критикует все и всех. Развод стал для нее опытом, изменившим ее жизнь. Она не могла поверить, что ее покинул муж.

«И она срывалась на мне. Она всегда говорила: „Почему ты смотришь на меня такими его глазами? Очевидно, что ты его отпрыск“. Всегда меня критиковала, всегда была чем-то недовольна», — вздыхает Ига.

Жизнь с такой матерью была неприятной. Девушка выросла, полная комплексов и запретов. Но всегда хорошо училась в школе, поэтому без проблем поступила в колледж.

Ига нашла комнату, работала в выходные и ухаживала за детьми по вечерам. Это была ее любимая работа. После того как дети ложились спать, она училась. И зарабатывала деньги почасово.

Далее повествовательница познакомилась со своим нынешним мужем в университете. Они вместе закончили обучение и встречались четыре года. Молодые люди решили жениться и вместе арендовать квартиру, а затем решили жениться.

«Я пригласила на свадьбу отца, его новую жену и их детей. Я решила не приглашать мать. Она не интересовалась моим будущим, не хотела помогать мне получать образование, и я решила, что оно того не стоит. Мои свекры не вмешивались; они решили, что это мое дело», — говорит Ига.

Но девушка пригласила практически всю свою семью, с которой поддерживала время от времени общение. Материну сестру, дядей, теток. Ига считает, что это было верно, поскольку у них общая кровь.

«У меня не большая семья, поэтому я считала это своим долгом. Свадьба прошла успешно; думаю, все хорошо провели время. Но была, до сих пор есть, одна проблема. После свадьбы семья моей мамы разорвала со мной связи. Они считали меня плохой дочерью. Честно говоря, я в шоке, потому что все знали, какие у меня с ней отношения», — говорит Ига.

После свадьбы телефонные звонки сыпались и сыпались. Ее тетки настаивали, что мать — это мать, поэтому Ига не должна была принимать такое решение. Она пыталась объяснить, уточнить, но ничего не изменилось. Семья ее матери решила, что Ига повела себя неправильно.

«Я не понимаю эти аргументы. Все знают, как со мной обращались. Они знают, как сильно меня оскорбила мать. Действительно ли того факта, что она родила меня, достаточно, чтобы это стереть? Должна ли она испортить мой прекрасный день? Должна ли она была сиять как мать невесты? Мне очевидно, что она должна столкнуться с последствиями своих решений. Для ее семьи это непростительно, как будто материнство оправдывает все», — говорит Ига.

Девушка глубоко расстроена этим. Семья ее матери считает, что она причинила ей большую боль и страдания. Ига жалуется, что никто не учел ее собственных чувств и поступков матери. Будто мать всегда была важнее дочери.

