Девушка обручилась с заключенным через три часа после встречи с ним: история их любви

Жительница Швейцарии обручилась с заключенным из США, проведя вместе всего три часа.

Об этом пишет nypost.com.

Ким Айхенбергер, родом из Гебенсторфа, сказала, что связалась с Уильямом Маккарти на WriteAPrisoner.com – сайте для переписки с американскими заключенными.

Фото: Newsflash

Он сейчас отбывает срок за преступления, связанные с наркотиками, в исправительном учреждении в Калифорнии и должен быть освобожден в октябре в 2023 году.

"Меня всегда очень интересовали преступники. Вот почему я написала Уильяму. Он был преступником всю свою жизнь. Он вырос в тяжелых условиях и торговал наркотиками", – объяснила она в интервью Central European News.

Фото: Newsflash

Обменявшись несколькими письмами, Айхенбергер поняла, что влюбляется в преступника, и решила улететь в США, чтобы навестить его за решеткой.

Чтобы встретиться с ним, ей пришлось соврать. Так, необходимо было доказать, что влюбленные знают друг друга в течение двух или более лет. На самом же деле пара общалась гораздо меньше времени.

Во время их первой и единственной трехчасовой встречи Маккарти сделал предложение девушке под наблюдением тюремных охранников.

"Это было очень странно, но очень красиво", — сказала влюбленная швейцарка.

Фото: Newsflash

Они с Маккарти планируют совместную жизнь в Айдахо, и она уже подала заявку на визу в США.

"Моя цель состоит в том, чтобы к тому времени, когда он выйдет из тюрьмы, я была там", — заявила она.

Тем временем Айхенбергер вернулась в Швейцарию и все еще общается со своим заключенным кавалером по телефону.

"Он оказывает мне исключительную психологическую поддержку. Без него я не знаю, где была бы сейчас", – поделилась счастливая невеста.

Фото: Newsflash

Сообщается, что сайт WriteAPrisoner.com был создан, чтобы помочь заключенным в реабилитации и снизить вероятность повторного совершения преступления после освобождения.

Айхенбергер – не единственная европейская женщина, которая влюбилась в американского преступника за решеткой. В декабре в прошлом году 31-летняя британка Джемма Морган вышла замуж за 31-летнего осужденного насильника Леонеля Васкеса в тюрьме Вирджинии. Они обручились менее чем через два года после того, как начали обмениваться сообщениями в Сети.

Напомним, пара из Джорджии, ставшая вирусной в Сети из-за 37-летней разницы в возрасте, продолжает защищать свою любовь от хейтеров. История любви 62-летней бабушки и ее 25-летнего мужа.

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