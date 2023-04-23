Девушка оригинально отомстила бывшему парню, чем разозлила его мать: что она сделала

Пользователь TikTok Алисия (Ник kazancigil.Liss) отомстила бывшему любимому. Она решила отправить в его адрес бесплатные образцы искусственного газона.

В сети сразу совершался ажиотаж вокруг опубликованного видео девушки со скриншотами переписки с бывшим парнем. Видео уже набрало более 2 млн. просмотров и более 5 тысяч комментариев.

Сама девушка рассказала, что такой поступок изрядно разозлил мать ее бывшего парня, а порадовал подписчиков.

К истории девушка добавила скриншоты переписки, в которых бывший любимый спрашивает, не она ли она отправила ему траву. На что девушка убедительно ответила, что ни за что не сделала такого. В комментариях многие смеялись над идеей Алисии и назвали ее очень смешной.

Также читайте Индонезию всколыхнули сразу два мощных землетрясения: есть угроза цунами

Напомним, женщина поделилась простым способом мести пассажирам нагло наводимого самолета: видео.