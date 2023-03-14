Девушка отказалась выходить замуж за своего двоюродного брата: родственники жестоко отомстили

Девушка просила, чтобы родственники оставили ее в покое и даже добились судебного запрета.

В Брэдфорде, штат Западный Йоркшир, расположенный в Великобритании, дядя убил свою 20-летнюю племянницу, потому что она отказалась выйти замуж за своего двоюродного брата.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

20-летняя студентка биомедицинского факультета Сомайя Бегум была найдена мертвой недалеко от своего дома. Ее зарезали 11-сантиметровым заостренным металлическим столярным инструментом, воткнутым в правую часть груди.

Убийцей девушки оказался ее дядя, 52-летний Мохаммед Тарус Хан. Он и отец девушки, когда Сомайе было 16 лет договорились, что она выйдет замуж за своего двоюродного брата. Однако девушка отказалась это делать и добилась судебного запрета – ее дядя и отец должны были прекратить преследовать девушку.

Фото: mirror.co.uk

На момент смерти Сомайя жила с бабушкой и еще одним дядей. Туда и прибыл Мохаммед Тарус Хан. Он жестоко убил девушку и выбросил ее тело на пустырь.

Адвокат Хана, Зафар Али, заявил, что девушка принадлежала к религиозной общине, где разрешают "кровную месть". Суд подчеркнул, что никакие религиозные убеждения не могут оправдать убийство молодой девушки, поэтому признал ее дядю виновным в убийстве. Вскоре судья объявит приговор.

Напомним, в Великобритании в городе Барроу-ин-Фернесс 22-летняя девушка придумала историю об изнасиловании, чтобы стать популярной. Она избила себя молотком и утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

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