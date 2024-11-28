Девушка озадачила странным требованием к парню после того, как изменила ему: что она придумала

Мужчина поделился странными требованиями, выдвинутыми его девушкой после того, как он бросил ее за измену.

Он поделился на Reddit, что избранница, с которой он встречался 11 лет, изменяла ему с другим мужчиной. После того, как он разорвал отношения, его бывшая, сейчас встречающаяся с этим любовником, обратилась к нему с дерзкой просьбой "продолжать оплачивать ее счета".

Мужчина отметил, что он не "богат", но ему удавалось поддерживать свою девушку, оплачивая ее счета, приглашая на еженедельные свидания и планируя несколько отпусков в год.

Однако после разрыва отношений она настояла на том, чтобы он освободил собственный дом, чтобы она могла переехать со своим новым бойфрендом, а он продолжал оплачивать все счета, связанные с домом.

Он пояснил: "Она сказала, что поскольку у меня есть семья в этом районе, а у нее нет, я должен съехать, но продолжать оплачивать счета, чтобы дать ей и ее новому парню шанс стать на ноги. Она также настаивала на том, чтобы оставить моих собак и сказала, что я смогу видеться со своими собаками, только если попрошу нового парня. Но поскольку у них не было денег, мне нужно было продолжать оплачивать счета за еду и ветеринара. Вместо этого я выгнал ее и оставил собак себе".

На этом дерзость его бывшей девушки не закончилась: она даже пыталась "отсудить" у него утраченную заработную плату после того, как ей пришлось сменить работу из-за переезда.

Он продолжил: "Она начала отравлять сообщения каждому члену моей семьи, которого смогла найти. Сказала им, что я стоил ей всего из-за того, что она ушла к другому, и что меньше всего, что они могут сделать — это прислать ей деньги, чтобы помочь найти жилье и платить за аренду. Я не понимаю, как она не понимает, что любая финансовая поддержка, которую я ей оказывал, закончилась бы если бы она мне изменила. Мы не были женаты. У нас нет детей. Я удерживал ее годами. Я ей ничего не виноват. Я действительно не обязан помогать ей и ее новым отношениям стать на ноги. Что, похоже, стало для нее шоком".

Онлайн-сторонники мужчины были ошеломлены дерзостью требований его бывшей, многие советовали ему полностью заблокировать ее и не подвергаться какому-либо давлению, чтобы выполнить ее просьбу.

Напомним, вдовец через год после смерти жены принес домой якобы ее ребенка, чтобы получить наследство.

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