Девушка озадачила своей диетой: "Ем только сырые стейки и субпродукты"

Она считает, что ее экстремальная диета "вылечила" ее прыщи и помогла похудеть.

19-летняя девушка шокировала своей сомнительной диетой.

Она решила убрать овощи из своего рациона в пользу сырого мяса и субпродуктов, пишет dailystar.co.uk

Индия Кастли утверждает, что похудела и "чувствует себя лучше, чем когда-либо".

Британка решила отказаться от зелени в прошлом году и с тех пор ест сырое мясо. По словам блогерши, она всегда чувствовала себя "ужасно" после употребления овощей.

Индия Кастли / Фото: dailystar.co.uk

Раньше она боролась с проблемами желудка и депрессией, но утверждает, что это ее больше не беспокоит.

Индия похудела с 95 кг до 63. Со своей стороны ученые говорят, что в еде, которую она ест, не хватает клетчатки и антиоксидантов, а также много жира и холестерина.

Несмотря на это, девушка поклялась никогда больше не касаться овощей и зелени.

"Я не устаю, у меня нет перепадов настроения. Я чувствую себя хорошо. Я хорошо выгляжу. Жизнь прекрасна", — прокомментировала она и добавила, что считает, что овощи содержат антипитательные вещества.

Индия Кастли / Фото: dailystar.co.uk

Кроме сырых стейков и субпродуктов, Индия также употребляет яйца, костный мозг и сырые молочные продукты.

"На завтрак я обычно ем сырой стейк с небольшим количеством сырой печени и сырыми молочными продуктами. Как перекус я им чипсы из говяжьей печени или чипсы из сердца. Я стараюсь не перекусывать, если не очень голодна. Я могу есть печень или почки. Я также люблю вареные или сырые яйца. Сыр и молоко также обязательны для меня", — рассказала она.

Индия Кастли / Фото: dailystar.co.uk

Однако пользователи критикуют Индию за ее мясную диету. Она утверждает, что ей даже угрожают смертью из-за того, что она поделилась своей диетой в социальных сетях.

Индия не консультировалась ни с одним медицинским работником, прежде чем перейти на мясоедную диету. Но, несмотря на негативную реакцию, она не планирует в ближайшее время слушать "хейтеров".

Напомним, женщина сбросила 108 кг и заявила, что это разрушило ее сексуальную жизнь. Она показала свои фото до и после похудения.

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