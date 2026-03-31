Девушка пережила клиническую смерть и попала на 5 лет в будущее: что она увидела

Руби Ролге, пережившей клиническую смерть / © mirror.co.uk

Студентка-медик из Мексики Руби Ролге заявила, что пережила пятилетнее путешествие в «параллельную вселенную» после того, как находилась в состоянии клинической смерти более 10 минут. Своей историей девушка поделилась с целью доказать, что смерть не конец существования.

Об этом пишет Mirror.

Что произошло

Трагедия произошла в апреле 2025 года. 24-летняя Руби, которая на тот момент только что вышла замуж и завершала обучение, внезапно почувствовала проблемы с дыханием и паралич ног. В больнице диагностировали двустороннюю тромбоэмболию легочной артерии.

Уровень кислорода в крови пациентки упал до критических 65%. У нее произошло первое сердечное приступ, а через пять часов сердце остановилось окончательно.

«На этот раз я была клинически мертвой больше десяти минут. Когда врачи перезапустили мое сердце, мои зрачки были расширены и фиксированы; я не реагировала на свет или раздражители. Мне объявили смертью мозга», — вспоминает Руби Ролге.

Руби Рогле в больнице.

Путешествие в «будущее»

По словам девушки, пока ее физическое тело находилось в коме, ее сознание перенеслось в другую временную линию, где она прожила период с 2025 по 2030 год. Руби описывает мир будущего как более мирный и технологически развитый.

«Мой день просто будто продолжался — день за днем — с 2025 по 2030 год. Будущий мир был более развитым и мирным. Мы не были так зависимы от мобильных телефонов. Технологии автоматизировали обычные задачи, так что у людей было больше времени для общения», — рассказала она.

Однако «параллельная жизнь» завершилась травматично: девушка якобы стала жертвой нападения. После этого она почувствовала, как ее сознание сквозь туннель «адских страхов» вернулось в реальное тело.

Обратно в нынешнюю жизнь

После месяца пребывания в коме Руби пришла в себя. Врачи прогнозировали необратимые повреждения мозга и невозможность ходить, однако девушка смогла восстановиться. Наибольшим шоком для нее стал вид родственников, которые выглядели гораздо моложе, чем в ее «пятилетнем опыте».

Сейчас Руби Ролге активно делится своей историей, утверждая, что этот опыт помог ему почувствовать глубокую духовную связь.

«Смерть — это не стена, а дверь к жизни, которая никогда по-настоящему не заканчивается», — подытожила она.

