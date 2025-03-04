Девушка подала в суд на школу, которую окончила с отличием, не умея читать и писать

19-летняя девушка из Коннектикута, США, подала в суд на свою бывшую государственную среднюю школу за то, что она подвела ее, позволив закончить учебное заведение "с отличием", когда она не умела читать и писать.

Об этом пишет CNN.

В июне в прошлом году Алейша Ортис окончила государственную среднюю школу Хартфорда с отличием и даже получила стипендию для обучения в колледже, но теперь она подала в суд на свою бывшую школу за небрежное причинение ей эмоциональных страданий. 19-летняя девушка обвиняет государственное учебное заведение в пренебрежении ее образованием, утверждая, что она едва держит карандаш в руке, а ее способности к чтению сравнимы с первоклассником.

Родившись в Пуэрто-Рико, Алейша испытывала трудности с обучением в раннем возрасте, и они продолжились после ее переезда в США в возрасте 5 лет. Она утверждает, что ее школа и специальный учитель, предназначенный для нее, мало чем помогли, пока за месяц до окончания школы не провели дополнительное тестирование, о котором она просила, и не поняли, что она практически неграмотна. Представители школьного округа сказали девушке, что она может отложить получение аттестата в обмен на интенсивные услуги. Она отказалась.

"Я решила: у них было 12 лет, теперь мое время", — сказала Ортис в интервью, добавив, что отличие означает, что ученица продемонстрировала академическую успеваемость.

Алейша утверждает, что окончить школу и поступить в колледж ей очень помогли современные приложения. Она использовала приложения для смартфонов, чтобы переводить текст и даже заполняла заявление на поступление в колледж и писала необходимое эссе. Однако, будучи студенткой колледжа, это была совсем другая ситуация. Алейша признается, что ей было тяжело, и она перестала посещать занятия в начале февраля. Она хотела взять отпуск для лечения психического здоровья, но надеется вскоре вернуться к занятиям.

Алейша утверждает, что подала в суд на свою бывшую школу, потому что хочет, чтобы ее руководство понесло ответственность за то, что она пережила. Она утверждает, что они "не знают, что делают, и им безразлично", и надеется, что ее судебный иск предотвратит, чтобы у других молодых людей фактически украли их образование.

"Я очень страстный человек и люблю учиться", — говорит Ортис. "Люди дали мне возможность учиться, и теперь я учусь в колледже и хочу этим воспользоваться. Потому что это мое образование".

Напомним, студент забыл об экзамене и прилетел в колледж на параплане. Парень проявил креативный подход к решению проблемы с пробками.

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