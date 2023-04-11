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Девушка похудела до неузнаваемости после одного обещания: какую клятву она себе дала

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
751
Время на прочтение
1 мин
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Девушка похудела до неузнаваемости после одного обещания: какую клятву она себе дала

Фото: dailystar.co.uk

Девушка занялась физическими упражнениями, отказалась от алкоголя и вредной пищи.

26-летняя Джейд Мандонгве похудела до неузнаваемости за несколько месяцев. Девушка чувствовала себя несчастливой из-за лишнего веса и однажды утром дала себе обещание похудеть.

Об этом пишет Dailystar.

Она сказала: "Я брошу пить и буду вести здоровый образ жизни".

И свое обещание ему удалось выполнить за 6 месяцев. В дополнение к физическим упражнениям она отказалась от алкоголя. Теперь Джейд делится своими советами для тех, кто хочет похудеть, и говорит, что главное – сказать "Нет".

"Каждый день кто-то предлагает мне что-нибудь поесть или выпить, и я вынуждена отказываться. Если вы не любите заниматься или не имеете опыта, ищите личного тренера. А если вы не знаете, как питаться, обратитесь к диетологу", — сказала она.

Во время своего путешествия к похудению Джейд также принялась изучать фитнес и сейчас руководит собственной компанией.

Напомним, зависимая от еды 136-килограммовая женщина поразила похудение, но получила новую зависимость.

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