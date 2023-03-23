Девушка похудела на 67 килограммов благодаря одному фото

Жительница австралийского города Ипсвич Шантель Сиско поделилась, как смогла похудеть благодаря одному фото.

Как пишет news.com.au, большую часть своей жизни она страдала от лишнего веса. А в 2021 году Шантель достигла максимальной отметки – 162 кг.

В частности, 30 кг она набрала после рождения сына.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Поворотный момент для Шантель наступил после того, как она увидела свою фотографию у подруги. Ей казалось, что она "даже не узнает" себя.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Теперь, через два года, 21-летняя девушка говорит, что чувствует себя счастливее и здоровее, чем когда-либо раньше, после того, как сбросила 67 кг.

"Я ненавидела свой внешний вид. Я даже не могла подняться с пола, держа сына на руках, что меня очень расстраивало. Это заставило меня беспокоиться о своем будущем и о том, как я смогу бегать с ним. Когда я увидела себя на фото с вечеринки, то поняла, что мне нужно измениться. Я не узнавала себя, была смущена и неуверена в себе", — поделилась женщина.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Она также призналась, что боялась ходить в новые рестораны и кинотеатры, потому что беспокоилась, что не поместится на сиденьях. Шантель также считает, что когда она была пышнее, то не могла полностью выразить себя и свой стиль, потому что ей было трудно найти стильную одежду большого размера.

Девушка начала с небольших изменений, например, пыталась питаться чуть здоровее и принялась совершать короткие прогулки по своему району.

Фото: instagram.com/channy_sisco

Как только она набралась уверенности, начала ходить в спортзал со своей 54-летней мамой, которая является личным тренером. Теперь молодая мамочка весит 95 кг и находится "в лучшей форме в своей жизни".

"Я чувствую себя совершенно потрясающе, я очень довольна своим телом. Главное – просто начать. Вносите небольшие изменения, не перегружайте себя и не переусердствуйте. Это просто настраивает тебя на неудачу", — добавила она.

Напомним, девушка ошеломила похудением на 180 кило. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть фото Эмбер "до" и "после".

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