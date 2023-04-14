Девушка показала свое редкое заболевание груди, из-за которого ее бросил бойфренд - видео

Она также не может носить бюстгальтер.

Девушка по имени Кейли Ли показала свое редкое заболевание груди, которое называется симмастией – когда она соединяются между собой кожной паутиной.

Зрительно это выглядит, будто у нее моногрудь – слилась, не оставляя пространства. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Различают два типа симмастии. В первом случае заболевание является врожденным и это случается очень редко. Во втором – это осложнение после маммопластики.

Кейли же родилась с такой грудью.

Женщина показала, как это выглядит и добавила, что ее бойфренд бросил ее из-за моногруди.

"Тут грудь соединена паутиной кожи, поэтому она двигается вместе. Она полностью связана этой кожей посередине", — пояснила она.

Кроме того, Ли приходится отказываться от бюстгальтеров из-за дискомфорта.

Она сказала в видео TikTok: "Он ничего не поддерживает, и мне просто очень неудобно. В конце дня у меня всегда остаются красные метки именно там, где косточки просто вдавливаются в мою грудь", — поделилась она.

Фото: скриншот с видео

Напомним, врачи считали, что боль в груди женщины вызвана растяжением мышц. Впрочем, настоящий диагноз шокировал.

Читайте также: