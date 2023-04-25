Девушка пошла на свидание с парнем и сильно об этом пожалела: что произошло (фото)

Девушка познакомилась с парнем, тот пригласил ее на ужин, после чего они провели ночь в отеле. Однако вскоре она сильно пожалела о свидании.

"Герой-любовник" выставил счет после бурной ночи, а затем начал шантажировать девушку.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Любовная история Азизы (имя изменено - ред.) и Идриса начиналась вполне романтично. Молодые люди встретились, поужинали, а затем пошли в отель, чтобы продлить вечер. Наутро влюбленные попрощались, а затем Азиза в приподнятом настроении ушла на работу. Настроение девушки резко ухудшилось, когда ее мама прислала видео, где Азиза голая", — говорится в сообщении.

Оказалось, что "герой-любовник" из Таджикистана снял на видео, когда девушка выходила из душа без одежды. Затем он начал шантажировать ее и угрожать, что если она не вернет ему деньги за ужин и аренду номера в отеле, то он разошлет это видео всем ее знакомым. Кроме того, парень требовал, чтобы девушка пустила его к себе пожить.

"Герой-любовник" из Таджикистана снял на видео, когда девушка выходила из душа без одежды / Фото: Baza

Оказалось, у него нет работы и денег, поэтому парень решил, что идея с шантажом вполне удачная. Однако он сильно удивился, когда девушка не согласилась с его условиями. Тогда он и стал рассылать видео.

Девушка не стала терпеть унижение. Она пошла в полицию и написала на вымогателя заявление. Теперь "герой-любовник" будет объяснять свой поступок следователям.

Где именно произошел инцидент, не уточняется. Вероятно, это произошло в РФ или Таджикистане.

Напомним, в Польше романтическая встреча в отеле закончилась обращением в полицию. 20-летняя девушка травмировала и ограбила своего поклонника.

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