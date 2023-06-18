Девушка потратила 150 тысяч долларов на "гиперженское тело" и осталась недовольна: фото до и после

23-летняя модель потратила 150 тысяч долларов на "гиперженское тело", однако она утверждает, что до сих пор недовольна результатом.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Девушка потратила уже 150 тысяч долларов на свое тело. И она говорит, что недовольна своим превращением. Красавица-брюнетка, которую поклонники называют "AsianBarbieDDoll", родилась в Китае, но переехала в Лос-Анджелес, США, как раз перед началом пандемии в 2020 году.

В Китае 23-летняя девушка работала визажистом и тренером в спортзале, но, переехав в Соединенные Штаты, начала заниматься моделингом – и с тех пор постоянно меняет себя.

Модель на пластические операции потратила 150 тысяч долларов. Фото до и после. / Фото: dailystar.co.uk

На вопросы, какие операции она сделала, модель ответила, что это целый список: четыре операции по имплантации ягодиц, четыре операции на груди, изменение подбородочной формы, пластика двойных век и липосакция. Кроме того, она также сделала пластику губ и подбородка, установила виниры на зубы, провела эпиляцию всего тела и многочисленные процедуры по уходу за кожей.

Говоря о желании достичь вида куклы Барби с помощью хирургического вмешательства, модель сказала, что пытается добиться "совершенства".

"Мое представление о гиперженском образе – это девушка со стройным телом с невозможными изгибами, а не естественными изгибами. Это ключевой момент, я не пытаюсь выглядеть естественно – годами я пыталась достичь невероятных пропорций тела, как у настоящих пластиковых кукол Барби прошлого", — сказала она.

Женщина в будущем планирует еще много операций, в частности, хочет удалить ребра, чтобы получить идеальную талию.

"В этом году я планирую сделать операцию по имплантации подбородка, а в следующем году я планирую сделать большие имплантаты ягодиц и груди. Я рассматриваю возможность сделать операцию по удалению ребер, чтобы достичь невозможной крошечной талии. Я также сделаю больше инъекций в губы", — сказала она.

Облик модели в стиле Барби помог ей создать большое количество подписчиков на сайте OnlyFans, где она зарабатывает деньги на своем внешнем виде. Она говорит, что именно ее поклонники дают деньги на дорогие операции.

Напомним, блогера Джейми Вайсберг, которая добилась того, чтобы известные бренды шили одежду для женщин больших размеров, не впустили в ночной клуб из-за "откровенной одежды".

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