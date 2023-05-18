Девушка потратила 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение: фото до и после

Татуированные глазные яблоки, острые зубы и раздвоенный язык – это лишь некоторые из дорогих косметических процедур, которые испытала модель Кирстин Миллиган, чтобы оживить свой образ.

Об этом пишет nypost.com.

На самом деле, "отвратительная гламурная" девушка, как ее называют пользователи, выложила более 64 000 долларов на экстремальные модификации тела.

У Кирстин Миллиган татуированные глазные яблоки и раздвоенный язык / Фото: nypost.com

Фотографии "до" 24-летней Миллиган демонстрируют гораздо более скромный вид.

Кирстин Миллиган до модификаций / Фото: nypost.com

Мастер тату впервые начала менять свою внешность, будучи несовершеннолетней, сделав свою первую татуировку в 14 лет.

С тех пор неуемная брюнетка стала почти неузнаваемой для своих близких, по ее словам, привыкших к ее дикому стилю.

Кирстин также сделала липосакцию и дважды ложилась под нож хирургов, чтобы увеличить грудь.

Кирстин Миллиган после процедур / Фото: nypost.com

"Моя семья и друзья очень поддерживают все, что я хочу сделать, но сначала они были шокированы. Но теперь они к этому привыкли", — поделилась она.

Однако незнакомцы на улице неоднозначно реагируют на нетрадиционный стиль дерзкой красавицы.

"Это любовь и ненависть 50/50, но я просто не позволяю этому задеть меня", — добавила блогер.

Однако, когда дело доходит до осуждающих ненавистников, которые время от времени пытаются пристыдить ее "безобразный вид", татуированная девушка сказала, что с радостью это игнорирует.

Кирстин Миллиган до и после / Фото: nypost.com

Несмотря на то, что Миллиган уже внесла радикальные изменения в свой внешний вид, она сказала, что ее физическая реконструкция еще далеко не завершена.

"Я планирую татуировать больше своего тела и, возможно, сделать больше операций", — призналась она.

Напомним, бразильский фанат модификаций тела отрезал себе нос, уши и провел паяльником по лицу. Также он покрыл татуировками 99 процентов своего тела.

Читайте также: