Девушка поймала своего парня на измене и бросила его "самым холодным способом" — фото

Девушка, которая обнаружила, что ее парень изменяет, была провозглашена "культовой" за то, как она его бросила.

Сэнди Дэвис из Техаса осталась наедине с телефоном своего любимого и решила немного пошпионить.

В результате 24-летняя мама обнаружила, что он переписывается с другими девушками и имеет подписки на OnlyFans.

Сэнди Дэвис / Фото: скриншот с видео

Сэнди сразу же решила уйти от него, но вместо того, чтобы противостоять своему парню лицом к лицу, она придумала "мельчайший" способ разойтись с ним.

Своей историей она поделилась в TikTok. Объясняя, что именно она сделала, она сказала: "Только что узнала, что мой мужчина — маленький мошенник, поэтому я изменила его предысторию".

Она показала, что его экран блокировки был изменен на скриншот транзакции OnlyFans за 14,06 долларов.

Скриншот с видео tiktok.com/@yellowsandylion

"Это мой контакт", — добавила она, показывая, что ее изображение в его списке контактов было изменено на смайлик со средним пальцем.

Скриншот с видео tiktok.com/@yellowsandylion

Однако на этом все не закончилось: "И я сделала фотоальбом специально для него, полный всего, о чем ему нужно подумать".

Затем Сэнди показала созданный ею альбом, где собрала скриншоты десятков разговоров о его предполагаемой измене, а также фотографии женщин в нижнем белье.

Скриншот с видео tiktok.com/@yellowsandylion

"Он заблокирован повсюду, пути назад нет", – добавила она.

Она рассказала, что после внесения изменений просто ушла от него, подписав сообщение: "Честно говоря, самый мелкий и лучший способ, которым я когда-либо уходила. Он никогда больше не видел и не слышал обо мне".

Со своей стороны, пользователи поторопились похвалить ее действия.

Это так разумно. Хорошая работа, сестричка

Молодец! Ты правильно поступила

Так ему и нужно

Однако Сэнди призналась, что все отдала бы увидеть его реакцию.

Напомним, женщина в стрингах и с шлепками в руках подралась с тремя другими в отеле Лас-Вегаса. Безумную драку сняли на видео очевидцы.

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