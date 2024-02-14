Девушка пожаловалась, как лучшая подруга родила от ее отца: "Чувствую себя преданной"

Со своей стороны избранница мужчины утверждает, что его дочь преувеличила историю, чтобы она звучала лучше.

Женщина пожаловалась, что чувствует себя преданной своей подругой, которая тайно принялась встречаться с ее отцом за ее спиной.

Об этом говорится в шоу Dr Phil.

Джонни познакомила 22-летнюю подругу Джину со своим 55-летним отцом Дэвидом на новогодней вечеринке, но с ужасом узнала, что они встречаются и вместе ждут первого ребенка.

Джонни говорит, что Джина была одной из ее лучших подруг, и что они были неразлучны: от поездок на день рождения за город до девичников, которые часто заканчивались тем, что Джина ночевала в доме Джонни.

"До того, как Джина начала встречаться с моим отцом, мы были близкими подругами – мы буквально все делали вместе", – рассказала она. "Мы ходили в бары, она приходила ко мне домой, я ходила к ней домой, мы ходили на семейные мероприятия. Мы с Джиной даже путешествовали вместе. Мы уехали отдыхать на мой день рождения".

Однако Джонни говорит, что все изменилось, когда Джина начала встречаться с ее отцом за ее спиной, а потом родила от него ребенка.

"Как только она вошла в дверь, она определенно увидела знаки доллара", — утверждает Джонни, вспоминая момент, когда пару впервые представили на домашней вечеринке. "Она просила экскурсию, постоянно хвалила его дом, говорила, какой он добрый, и просто продолжала говорить об этом".

Через пять месяцев Джонни узнала от кого-то, что они встречаются.

"Мое сердце просто упало в желудок. Я подумала: "Ты шутишь?" — вспомнила она. "Джина — самый ленивый и жадный к деньгам человек, которого я когда-либо встречала. Джина вступила в эти отношения, чтобы построить себе самую лучшую жизнь. Она золотоискательница, которая живет хорошую жизнь на деньги моего отца".

Однако Джина смотрит на события совсем по-другому и объясняет, что недавно окончила косметологическую школу и работает в салоне, зарабатывая собственные деньги. Она утверждает, что Джонни преувеличивает, насколько близка была их дружба, чтобы сделать историю лучше, хотя на самом деле они были просто "спутницами".

"Это неправда, что она была моей единственной подругой", – сказала она. "Я не была отчаявшейся матерью-одиночкой, которая ищет папика. Это неправда. Это на 100% ложь".

Но Джонни надоело, что влюбленная пара постоянно публикует свои фотографии из отпуска, путешествуя повсюду: от Майами, Нью-Йорка и Мексики до имения Версаче.

Со своей стороны Джина настаивает, что "каждый должен заниматься своим делом", добавляя, что это отношения между ней и Дэвидом.

"Я не просыпаюсь и не думаю об этих людях каждое утро, так почему же они думают обо мне?" – сказала она. "Джонни делает предположение, что я использую ее отца для получения денег, и это меня действительно раздражает. Я хочу быть с ним не из-за его денег. Наши отношения здоровы и веселы. Мы только что поехали в Тулум, Мексику, потом поехали в Нью-Йорк. Мы всегда в пути, делаем что-то за пределами нашего родного штата, у нас постоянные, преданные отношения на 100%, мы с Дэвидом говорили о браке, но сейчас это не приоритет, я сейчас переезжаю к Дэвиду. 98% времени я у него дома. У нас есть общий ребенок, поэтому, очевидно, это что-то очень серьезное".

Разъяренная ситуацией, Джонни даже зашла в TikTok и опубликовала историю о ситуации, которая, по утверждению Джины, привела к тому, что она получила "ненавистнические сообщения".

Она утверждает: "Люди называли меня жадной к деньгам, дурой и говорили: "Как ты могла переспать с отцом твоей подруги?". Мне даже писали люди, которых я даже не знала, и говорили, что они собираются найти меня и надрать мне задницу. Это было очень странно. Я просто очень устала. Я действительно забочусь о Дэвиде. Итак, суть в том, что эти отношения реальны, и Джонни надо осознать, что ее отец — взрослый мужчина и может принимать собственные жизненные решения".

Со своей стороны Дэвид говорит, что, несмотря на неодобрение дочери, он продолжит поддерживать преданные отношения с Джиной, но это не значит, что он не может поддерживать отношения и со своей дочерью.

"Я встречался с младшими женщинами, но когда между мужчиной и женщиной есть связь, возраст не имеет значения", — признался он. "Я веду активный образ жизни и люблю кататься на горном велосипеде, заниматься подводным плаванием, ходить в походы и путешествовать, а свидание с Джиной позволили мне продолжать вести активный образ жизни. У нас с Джиной отличные отношения, хотя есть разница в возрасте. Мы оба любим путешествовать, мы вместе были на концертах Арианы Гранде, Bad Bunny, Джей Ло. Джина энергичная и общительная. Ее также не беспокоит, что у меня есть друзья противоположного пола".

Напомним, бедняк притворился бизнесменом и обманул 40 женщин на миллионы. Известно, что он придумал.

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