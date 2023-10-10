Девушка приобрела дом 1890-х годов и нашла внутри секретную комнату: что там было (фото)

Она хочет, чтобы эта комната была как капсула времени.

Домовладательница из северного Иллинойса, США, наткнулась на поистине удивительную секретную комнату в своем бунгало 1890-х годов.

Об этом пишет Newsweek.

21-летняя Фелиция Лалла является самопровозглашенной поклонницей метафорического духа дома. Она начала поиски своего идеального дома в прошлом году. Ее привели к волшебному бунгало 19 века, в котором сочетались винтажный шарм и историческое значение.

Открытие началось, когда риэлтор указал на необычный отрезанный угол подвала за тяжелым деревянным шкафом.

"Через щель между стенкой шкафа и стеной она видела, что за ним была дверь", — рассказала Фелиция. "Когда мы поговорили с продавцом, он сказал, что у него нет ключа от двери и туда никто не заходил десятилетиями".

Девушка обнаружила в старом доме тайную комнату / Фото: newsweek.com

Как только сделка по продаже недвижимости завершилась, Лалла поехала в свой новый дом с ключами в руках, зная, что ей нужно сделать в первую очередь.

"Прежде всего, что я сделала, это — без малейших усилий — оттащила шкаф в сторону, и, конечно же, просто там была дверь", — поделилась она.

За таинственными дверями ждала целая сокровищница исторических предметов: "Мы нашли несколько газетных вырезок, фотографий, фотопринадлежностей, открыток и книгу для рентгенографии зубов", — сказала Лалла. "Но больше всего мое внимание привлек большой аппарат, аккуратно спрятанный в углу комнаты. Проведя небольшое исследование, я узнала, что это фотоувеличитель для черно-белых снимков".

Девушка обнаружила в старом доме тайную комнату / Фото: newsweek.com

Когда она рассказала о находке своей сестре-фотографу, она тоже бросилась посмотреть: "Моя сестра пришла, осмотрела комнату и сказала мне, что раньше это была темная комната для фотографий", — сказала Лалла. "Мы оба больших любителя истории, и возможность вместе взглянуть на документы прошлых лет была моментом, который я запомню навсегда".

Попытки Лаллы собрать вместе историю комнаты привели ее в местные библиотеки и исторические общества. Вырезки в темной комнате были собранием исторических событий из прошлого, проливающих мало света на предыдущего жителя комнаты. О дальнейшем развитии этого помещения она еще не определилась, но связалась с местными школами, которые предлагают программы фотографии, чтобы узнать, заинтересуются ли они некоторым антикварным оборудованием.

"Фотография в темной комнате – умирающее искусство, и я, конечно, очень ценю это", — сказала она. "Комната будет существовать как капсула времени, пока не придет нужный человек и не вдохнет в нее новую страсть".

Напомним, женщина уволилась с работы, чтобы жить в палатке с сыном. Она рассекретила, сколько денег сэкономила.

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