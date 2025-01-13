Девушка приобрела потерянный чемодан и нашла там настоящее сокровище: фото

Путешественница по имени Бекки решила попробовать удачу и приобрела потерянный чемодан в аэропорту Хитроу за 129,99 фунтов стерлингов (около 6,8 тыс. грн).

Как любительница выгодных покупок она решила снять процесс открытия на видео и поделиться результатами со своими подписчиками в TikTok.

В чемодане оказалась обувь, которая выглядела совершенно новой и, по словам Бекки, могла стоить до 170 фунтов стерлингов (почти 9 тыс. грн). Далее она нашла ползунки бренда Juicy Couture, стоимость которых около 25 фунтов стерлингов (1,3 тыс. грн), а также коробку с картами покемонов, оцениваемую примерно в 37 фунтов стерлингов (почти 2 тыс. грн).

К тому же, в чемодане находились две пары выпрямителей для волос и iPad, который, по словам путешественницы, удалось включить в розетку. Содержимое чемодана также включало в себя две подушки для шеи, детские кроссовки с этикетками, фитнес-трекеры, игрушечный трактор, две пары очков, косметичку, ремень, две книги и немало одежды, в частности яркое пальто из искусственного меха с леопардовым принтом.

Путешественница Бекки с чемоданом. / Фото: tiktok.com

Общая стоимость найденного составляет около 990 фунтов стерлингов (более 51,5 тыс. грн), что значительно превышает израсходованную сумму. В комментариях под своим видео Бекки призналась, что не ожидала такого удачного результата и была приятно удивлена находками.

Напомним, что 53-летний Тим Кинг рассказал, что ремонтировал ванную комнату в доме своих родителей, когда нашел упавший за стеной подарок еще в 1978 году.