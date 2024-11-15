Девушка притворилась подружкой молодоженов и пришла на свадьбу к незнакомцам: ее могут посадить

Женщина, которая проникла на свадебный банкет в Гонконге, выдала себя за подружку молодоженов и опубликовала видео, на котором она наслаждается пиром, вызвала возмущение в Интернете.

Об этом пишет SCMP.

Женщина, которая в социальных сетях пользуется ником @kuailefeizhaidejiejie, опубликовала видео со свадебного пира в городе в середине сентября. На видео она выглядит непринужденно, наслаждаясь вином и изысканными блюдами, такими как морское ушко и жареный молочный поросенок, разговаривая с другими гостями на свою камеру и обмениваясь контактными данными.

Невеста, известная под именем Анжела, рассказала, что женщина сидела за столом, за которым сидела компания друзей, ранее не знавших друг друга. Она подумала, что женщина была их подругой. Анжела только на следующий день поняла, что никто из присутствующих на свадьбе не знал эту женщину. Она также не давала никаких подарочных денег.

Девушка пришла на свадьбу к незнакомцам / Фото: Douyin

На китайских свадьбах в Гонконге гости должны дарить молодоженам красные конверты. Обычная сумма свадебного подарка обычно колеблется от 800 до 1000 гонконгских долларов (100-130 долларов США).

Оказалось, что для женщины свадьба была просто очередным туристическим мероприятием. Она продолжала делиться видеозаписями своего путешествия в Гонконге, говоря, что ей не нужно извиняться, потому что на свадьбу ее взял друг. Однако она не смогла назвать его имя. Позже она удалила свадебные видео, чтобы "избежать дальнейших споров". Ее аккаунт с 2000 подписчиками был удален.

Девушка пришла на свадьбу к незнакомцам / Фото: Douyin

Как сообщается, женщина совершила кражу путем "завладения имуществом путем обмана", и, согласно законодательству Гонконга, ей может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, мужчина в костюме медведя инсценировал нападения на авто ради страховки. Афера стоила страховым компаниям 141 839 долларов.

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