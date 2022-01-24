Девушка-"Рапунцель" рассказала, как поседела в 13 лет и отрастила волосы в 1,5 м (фото)

Девушка моет волосы только раз в месяц и не использует дополнительные средства для ухода за ними.

30-летняя Анна Шепaрд из Венгрии, которую называют "реальной Рапунцель", рассказала о том, как ее волосы начали седеть в 13 лет и над ней издевались другие дети.

Об этом пишут Metro i Daily Mail.

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Женщина говорит, что после того, как начала седеть в подростковом возрасте, одноклассники называли ее "Круэллой" — злодейкой из известного мультфильма "101 далматинец". Из-за того, что девочка боялась выглядеть старухой, она просила маму разрешить ей покрасить волосы.

"Мне было так грустно... Люди смотрели на мои пряди седых волос, и я получала замечания на этот счет. Я помню этот случай, когда парень назвал меня "Круэлла", и это задело мои чувства", — рассказала Анна.

В настоящее время женщина приняла свою особенность и, черпая вдохновение из фольклора, продолжает выращивать волосы. Сейчас оно достигает более 152 см.

Девушка начала седеть в 13 лет и сейчас отрастила волосы до 152 см. / Metro

Анна Шепaрд рассказала, что моет волосы только раз в месяц, утверждая, что это лучший способ держать их под контролем. По ее словам, женщина ничего не наносит на свои волосы, кроме небольшого количества растительного масла после мытья.

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"В последний раз я правильно стриглась, когда мне было 14 лет. Я пошла в парикмахерскую и попросила подстричь, но парикмахерша отрезала слишком много. С тех пор я больше никогда не возвращалась в парикмахерскую. Если мне когда-нибудь понадобится, я просто прошу свою маму подстричь меня, но это всего раз в несколько лет", — сказала она.

Анна сейчас работает на ферме и говорит, что иметь длинные волосы проще, потому что не нужно их укладывать, и можно собрать их в пучок. Также женщина надеется помочь женщинам во всем мире принять свою седину.

"Раньше мне говорили за мои седые волосы, но теперь я получаю только комплименты. Я чувствую гордость, когда женщины пишут мне, говоря, что нашли в себе мужество поседеть благодаря мне. Это наполняет мое сердце счастьем", — добавила она.

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