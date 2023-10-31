Девушка решила превратиться в человека-кошку: как она выглядит (фото, видео)

Первую модификацию тела она сделала в 11 лет.
Итальянка претерпела 20 модификаций тела, чтобы реализовать свою мечту о "превращении" в кошку.
Об этом пишет nypost.com.
22-летняя Кьяра Делл'Абати известная в Сети как Айдин Мод. Увлечение модификацией тела на протяжении всей жизни жительницы Рима началось в 11 лет, когда она впервые сделала пирсинг и растянула уши.
Через пять лет у нее было уже больше 72 пирсингов.
Сейчас у Кьяры более 20 модификаций тела, в том числе перфорированные ноздри, пирсинг верхней губы диаметром 0,8 см и пирсинг внутренней половой губы длиной 1,6 см.
Также девушка перенесла блефаропластику – косметическую операцию по удалению лишней кожи или жира из век – и установила десять подкожных имплантатов на обеих руках.
Чтобы завершить свой образ, женщина-кошка также вставила четыре рога, шесть генитальных бусин, а также сделала татуировку на глазных яблоках и удалила соски.
"Это безумие – видеть, насколько сильно может измениться человеческое тело и чего на самом деле можно добиться с помощью модификаций тела", – прокомментировала она.
Фанатка кошек сказала, что ее постоянный костюм на Хэллоуин был вдохновлен тем, что люди сравнили ее с кошкой, хотя на самом деле она никогда не планировала выглядеть так.
Хотя у итальянки уже есть кошачьи черты лица — в частности, ее заостренные уши, перманентная подводка для глаз, имплантаты на лбу и ногти, похожие на когти, — ее еще ждет несколько процедур.
"Чтобы достичь полного кошачьего вида, мне понадобится подтяжка глаз или кантопластика — операция по созданию более вытянутых и миндалевидных глаз — изменение формы зубов, разрез верхней губы, дополнительные наполнители", — пояснила Делл'Абате. "Я поставлю штуку под названием трансдермальная, похожая на огромную микродермалку, к которой можно прикрепить хвост и наверняка больше татуировок".
Она также планирует разрезать перегородку носа.
Хотя постоянное пребывание под ножом может показаться болезненным, Делл'Абате говорит, что она "более-менее к этому привыкла".
"Любые процедуры очень болезненны, но боль временная и не имеет для меня большого значения", — пояснила она.
Уникальный внешний вид сделал ее магнитом для ненавистников.
"Боже, помоги нам всем", — прокомментировал один критик видео TikTok, где Делл'Абате продвигает раздвоенный язык сквозь пирсинг на губе. "У меня так много вопросов… Ни на один из которых я не хочу отвечать", — добавил другой. Третий спрашивал: "Когда твоя жизнь пошла не так?".
@aydinmod
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Однако девушка заявила, что не все отзывы были негативными.
"В основном я получаю много доброты", — отметила она. "Люди пишут мне о том, как сильно я вдохновляю их быть свободными и изменила взгляды на внешность и красоту".
В конце концов, Делл'Абати рассматривает свои модификации как форму самовыражения, не основанную на восприятии других.
"Благодаря модификации тела я могу свободно оставаться верной себе, независимо от того, что думают люди. Они заставляют меня чувствовать себя хорошо, и это главное", — добавила она.
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